  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков: с Фейеноордом будет в десять раз сложнее, чем с Кривбассом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: с Фейеноордом будет в десять раз сложнее, чем с Кривбассом

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Шахтера" - о победе в УПЛ и предстоящей игре в ЛЕ

Судаков: с Фейеноордом будет в десять раз сложнее, чем с Кривбассом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился впечатлениями от победного матча с "Кривбассом" (3:0).

– Георгий, поздравляем с победой и забитым мячом! Несмотря на усталость команда выглядела очень хорошо. Насколько сложным получился поединок?

Наверное, до гола очень сложно давался матч, но мы играли великолепно. Все забыли об усталости, были максимально настроены и понимали, что в случае победы мы выходим на первое место - наше место, где мы и должны быть всегда. Думаю, результат сегодня был максимально закономерным.

– Как на этот матч вас настраивал главный тренер?

Мне кажется, что нас даже не нужно было настраивать - все понимали, что это за матч. Прежде всего за три очка в чемпионате. "Днепр-1" уступил "Динамо", и мы понимали, что нам нужна только победа. После того как мы преодолели такой довольно тяжелый путь, то для победы было важно прежде всего психологически настроиться. Так оно и произошло: мы вышли, на 100 процентов отдались - и вот такой результат.

– Ты забил очень крутой гол. Отрабатывал на тренировках?

Да, конечно, отрабатывал на сборах в Турции. А сейчас у нас почти нет тренировок, только восстановление, поэтому трудно работать над этим. Но всегда держал такие удары в голове и надеюсь, что будет больше таких голов.

– "Днепр-1" уступил "Динамо". Становится ли сейчас борьба за чемпионство в разы интереснее?

Да, конечно. Но, как я уже сказал, мы на первом месте - там, где должны быть. Сейчас будет намного легче играть: когда ты на первом месте, а другие - уже за тобой, когда тебе никого не нужно догонять. Пусть теперь нас догоняют, а нам главное - не терять свои очки. И я надеюсь, что решится все в борьбе.

– Впереди у команды вновь сложная дорога и очень важный матч с "Фейеноордом". Какие ожидания от игры в Роттердаме?

Сейчас очень сложно об этом говорить. Наверное, уже завтра доедем и перестроимся на "Фейеноорд". Нужно будет хорошо восстановиться, потому что сегодня было тяжело. Но мы понимаем, что на выезде с "Фейеноордом" будет в десять раз сложнее, поэтому прежде всего следует восстановиться - психологически и физически, — сказал Судаков.

По теме
yellow-arrow
Пихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо
yellow-arrow
Цыганков против Атлетико, Шахтер в ЛЕ и Динамо - Заря. Расписание футбола на 13 - 19 марта
yellow-arrow
Кирилл Ковальчук больше не будет отвечать за селекцию Черноморца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде