Пихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал результат матча с киевским "Динамо" (0:1).

– Сегодня проиграли игру. Откровенно скажу, что у меня был момент, когда стопроцентно должен был забивать, у других ребят были моменты, когда надо было бить, но играли или под себя, или выбирали другие варианты... Из этого и складывается судьба матча. У "Динамо" было один-два момента, которые они сумели реализовать, поэтому мы и проиграли матч. Можно сказать, что мы сами сегодня проиграли матч.

– Против вас персонально сегодня очень плотно играли.

– Обычно такие матчи так и проходят, когда результат давит на обе команды. Обе команды играют очень осторожно и все решают мелочи - они забили, а мы нет.

– Сейчас только начало второго круга и можно еще наверстать упущенное. Все еще впереди?

– Да, все еще впереди. Надо дальше работать и впереди еще много ключевых матчей и ничего страшного не произошло, - сказал Пихаленок.