  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

"Днепр-1" минимально уступил киевскому клубу

Пихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал результат матча с киевским "Динамо" (0:1).

– Сегодня проиграли игру. Откровенно скажу, что у меня был момент, когда стопроцентно должен был забивать, у других ребят были моменты, когда надо было бить, но играли или под себя, или выбирали другие варианты... Из этого и складывается судьба матча. У "Динамо" было один-два момента, которые они сумели реализовать, поэтому мы и проиграли матч. Можно сказать, что мы сами сегодня проиграли матч.

– Против вас персонально сегодня очень плотно играли.

– Обычно такие матчи так и проходят, когда результат давит на обе команды. Обе команды играют очень осторожно и все решают мелочи - они забили, а мы нет.

– Сейчас только начало второго круга и можно еще наверстать упущенное. Все еще впереди?

– Да, все еще впереди. Надо дальше работать и впереди еще много ключевых матчей и ничего страшного не произошло, - сказал Пихаленок.

Читайте такжеГолкипер Днепра-1:Команда показала хороший футбол, но не хватило везения
По теме
yellow-arrow
Степаненко – о победе над Кривбассом: Сильные команды играют при любых условиях
yellow-arrow
"Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
yellow-arrow
Капитан Днепра-1: Мы не заслуживали поражения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Пихаленок СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
K-Spirit (Киев)
13.03.2023 в 10:54
Конечно сами, Динамо даже на поле не выходило.
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
13.03.2023 в 10:52
Геніально. А я думав, що за вас програла бородата бабця.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде