Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков против Атлетико, Шахтер в ЛЕ и Динамо - Заря. Расписание футбола на 13 - 19 марта
А еще Лига Чемпионов, Эль Классико и дерби всей Италии
Фото: laliga.com / Автор невідомий
UA-Футбол традиционно подобрал для вас лучшие матчи, которые стоит посмотреть в течение следующей недели - с 13-го по 19 марта
Понедельник, 13 марта
Мы должны снова увидеть Виктора Цыганкова в деле. Да еще и на этот раз испытание серьезное - в гости к "Жироне" приедет сам "Атлетико". Тем временем в Италии "Милан" сможет догнать "Интер", но для этого нужно обыграть "Салернитану".
- "Милан" - "Солернитана". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Жирона" - "Атлетико". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Вторник, 14 марта
В обоих матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов сохраняется высокая интрига. "Интер" едет в гости к "Порту" после минимальной победы, а "Сити" и "Лейпциг" будут начинать второй матч противостояния при равном счете. К слову, Гвардиола любит создавать сам себе проблемы, не получится ли так и в этот раз?
- "Порту" - "Интер". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Манчестер Сити" - "Лейпциг". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Среда, 15 марта
Последние два матча 1/8 финала. Кажется, что здесь все уже решено, но "Ливерпуль" - пожалуй, лучшая команда, которая способна творить чудеса. А вдруг Клопп придумает, как отыграть на Сантьяго Бернабеу фору в три гола. Шансы "Айнтрахта" выглядят призрачными, но за игрой Хвичи и Осимхена сейчас просто приятно наблюдать.
- "Реал" - "Ливерпуль". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Наполи" - "Айнтрахт". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Четверг, 16 марта
Первый матч "Шахтера" с "Фейенордом" оставил мало приятных эмоций, но результат получился вполне приемлемым. На Де Куйпе в старте выйдут основные крайние защитники, а Судаков в игре с "Кривбассом" доказал, что он находится в прекрасной форме. Следовательно, шансы у горняков будут.
Что касается других пар Лиги Европы, то интрига есть в двух поединках с участием грандов. "Фрайбург" будет принимать "Ювентус", проигрывая только один мяч. "Арсенал" со "Спортингом" в первом поединке вообще сыграли вничью. Для любителей чего-нибудь не попсового рекомендуем противостояние бельгийского "Юниона" и берлинского "Униона" - в первом матче они сыграли 3:3.
- "Фейеноорд" - "Шахтер". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Бетис" - "Манчестер Юнайтед". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Фрайбург" - "Ювентус". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Арсенал" - "Спортинг". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Реал Сосъедад" - "Рома". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Юнион" - "Унион Берлин". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
Пятница, 17 марта
Еврокубки позади, возвращаемся к национальным чемпионатам. Выиграет ли свой первый матч Руслан Ротань? В этот раз его соперником будет "Металлист". В Англии тур откроют "Ноттингем" и "Ньюкасл", а в Италии Виктор Коваленко и его "Специя" попытаются остановить выигравший три последних игры "Сассуоло".
- "Металлист" - "Александрия". 13:00. УПЛ
- "Сассуоло" - "Специя". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Боруссия" М - "Вердер". 21:30. Бундеслига
- "Аталанта" - "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Ноттингем" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ
- "Лион" - "Нант". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, 18 марта
Украинская Премьер-лига дарит нам очередной топ-матч: "Динамо" в минувшее воскресенье доказало, что его рано списывать со счетов, если удастся еще и обыграть очень симпатичную сейчас "Зарю", можно будет утверждать, что киевляне полноценно вернулись в чемпионскую гонку. Тот же "Днепр-1" попытается одержать первую победу в 2023-м в игре с "Вересом". В Англии будем следить за потенциальным украинским дерби - "Челси" Мудрика примет "Эвертон" Миколенко. Цыганкова и его "Жирону" ожидает непростой выезд к "Райо Вальекано".
- "Ворскла" - "Металлист 1925". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Динамо" - "Заря". 14:00. УПЛ. 2+2
- "Львов" - "Кривбасс". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Верес" - "Днепр-1". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Астон Вилла" - "Борнмут". 17:00. АПЛ
- "Райо Вальекано" - "Жирона". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- "Челси" - "Эвертон". 19:30. АПЛ
- "Удинезе" - "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Атлетико" - "Валенсия". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Воскресенье, 19 марта
"Шахтер" в пока неизвестно каком настроении после "Фейеноорда" будет принимать "Рух". А еще "Ингулец", выигравший последние четыре матча в рамках УПЛ, примет "Черноморец". В Англии "Арсенал" примет "Кристалл Пелас". Во Франции Малиновского ожидает непростой соперник - "Реймс", а ПСЖ будет мстить "Ренну" за поражение в первом круге. В Германии Хаби Алонсо и его "Байер" будут сдавать экзамен "Баварии", а в Серия А сразу два крутых дерби - Римское между "Лацио" и "Ромой" и всей Италии - между "Ювентусом" и "Интером". Однако главное футбольное блюдо подадут в Испании - там запланировано очередное Эль Класико, на этот раз на Камп Ноу.
- "Ингулец" - "Черноморец". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Колос" - "Минай". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Шахтер" - "Рух". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Арсенал" - "Кристалл Пелас". 16:00. АПЛ
- ПСЖ - "Ренн". 18:05. Лига 1. MEGOGO
- "Байер" - "Бавария". 18:30. Бундеслига
- "Лацио" - "Рома". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Реймс" - "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Интер" - "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Барселона" - "Реал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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