Цыганков против Атлетико, Шахтер в ЛЕ и Динамо - Заря. Расписание футбола на 13 - 19 марта

UA-Футбол традиционно подобрал для вас лучшие матчи, которые стоит посмотреть в течение следующей недели - с 13-го по 19 марта

Понедельник, 13 марта

Мы должны снова увидеть Виктора Цыганкова в деле. Да еще и на этот раз испытание серьезное - в гости к "Жироне" приедет сам "Атлетико". Тем временем в Италии "Милан" сможет догнать "Интер", но для этого нужно обыграть "Салернитану".

"Милан" - "Солернитана". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Жирона" - "Атлетико". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 14 марта

В обоих матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов сохраняется высокая интрига. "Интер" едет в гости к "Порту" после минимальной победы, а "Сити" и "Лейпциг" будут начинать второй матч противостояния при равном счете. К слову, Гвардиола любит создавать сам себе проблемы, не получится ли так и в этот раз?

"Порту" - "Интер". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Манчестер Сити" - "Лейпциг". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 15 марта

Последние два матча 1/8 финала. Кажется, что здесь все уже решено, но "Ливерпуль" - пожалуй, лучшая команда, которая способна творить чудеса. А вдруг Клопп придумает, как отыграть на Сантьяго Бернабеу фору в три гола. Шансы "Айнтрахта" выглядят призрачными, но за игрой Хвичи и Осимхена сейчас просто приятно наблюдать.

"Реал" - "Ливерпуль". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Наполи" - "Айнтрахт". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Четверг, 16 марта

Первый матч "Шахтера" с "Фейенордом" оставил мало приятных эмоций, но результат получился вполне приемлемым. На Де Куйпе в старте выйдут основные крайние защитники, а Судаков в игре с "Кривбассом" доказал, что он находится в прекрасной форме. Следовательно, шансы у горняков будут.

Что касается других пар Лиги Европы, то интрига есть в двух поединках с участием грандов. "Фрайбург" будет принимать "Ювентус", проигрывая только один мяч. "Арсенал" со "Спортингом" в первом поединке вообще сыграли вничью. Для любителей чего-нибудь не попсового рекомендуем противостояние бельгийского "Юниона" и берлинского "Униона" - в первом матче они сыграли 3:3.

"Фейеноорд" - "Шахтер". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Бетис" - "Манчестер Юнайтед". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Фрайбург" - "Ювентус". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Арсенал" - "Спортинг". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Реал Сосъедад" - "Рома". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Юнион" - "Унион Берлин". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

Пятница, 17 марта

Еврокубки позади, возвращаемся к национальным чемпионатам. Выиграет ли свой первый матч Руслан Ротань? В этот раз его соперником будет "Металлист". В Англии тур откроют "Ноттингем" и "Ньюкасл", а в Италии Виктор Коваленко и его "Специя" попытаются остановить выигравший три последних игры "Сассуоло".

"Металлист" - "Александрия". 13:00. УПЛ

"Сассуоло" - "Специя". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Боруссия" М - "Вердер". 21:30. Бундеслига

"Аталанта" - "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Ноттингем" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ

"Лион" - "Нант". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 18 марта

Украинская Премьер-лига дарит нам очередной топ-матч: "Динамо" в минувшее воскресенье доказало, что его рано списывать со счетов, если удастся еще и обыграть очень симпатичную сейчас "Зарю", можно будет утверждать, что киевляне полноценно вернулись в чемпионскую гонку. Тот же "Днепр-1" попытается одержать первую победу в 2023-м в игре с "Вересом". В Англии будем следить за потенциальным украинским дерби - "Челси" Мудрика примет "Эвертон" Миколенко. Цыганкова и его "Жирону" ожидает непростой выезд к "Райо Вальекано".

"Ворскла" - "Металлист 1925". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Динамо" - "Заря". 14:00. УПЛ. 2+2

"Львов" - "Кривбасс". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Верес" - "Днепр-1". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Астон Вилла" - "Борнмут". 17:00. АПЛ

"Райо Вальекано" - "Жирона". 17:15. Ла Лига. MEGOGO

"Челси" - "Эвертон". 19:30. АПЛ

"Удинезе" - "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Атлетико" - "Валенсия". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 19 марта

"Шахтер" в пока неизвестно каком настроении после "Фейеноорда" будет принимать "Рух". А еще "Ингулец", выигравший последние четыре матча в рамках УПЛ, примет "Черноморец". В Англии "Арсенал" примет "Кристалл Пелас". Во Франции Малиновского ожидает непростой соперник - "Реймс", а ПСЖ будет мстить "Ренну" за поражение в первом круге. В Германии Хаби Алонсо и его "Байер" будут сдавать экзамен "Баварии", а в Серия А сразу два крутых дерби - Римское между "Лацио" и "Ромой" и всей Италии - между "Ювентусом" и "Интером". Однако главное футбольное блюдо подадут в Испании - там запланировано очередное Эль Класико, на этот раз на Камп Ноу.