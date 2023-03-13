  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко – о победе над Кривбассом: Сильные команды играют при любых условиях
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко – о победе над Кривбассом: Сильные команды играют при любых условиях

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" отгрузили 3 мяча в ворота криворожан

Степаненко – о победе над Кривбассом: Сильные команды играют при любых условиях

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал разгромную победу над "Кривбассом" (3:0) в матче 17-го тура УПЛ.

– С победой! Счет 3:0 отражает преимущество над оппонентом?

Да, считаю, мы уверенно переиграли соперника, без шансов. Даже не могу вспомнить какой-то момент у них, только один удар был, кажется. Сегодня все вышли в хорошем настроении, поэтому есть справедливая победа и закономерный счет.

– Как удалось восстановиться после сложной дороги?

Поспали немного. Основным было - сдержать эмоции и не распыляться на жалобы. Сильные команды играют при любых условиях, а у нас есть достаточно футболистов, которые могут заменить и помочь. Ребята вышли, мы прибавили и забили еще. Мы - команда, и чтобы стать чемпионами, нужно уметь проходить через такие тяжелые ситуации, как была сейчас. На этом этапе мы хорошо справляемся.

Читайте также"Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера

– В чем главное отличие между двумя таймами, почему именно после перерыва удалось реализовать моменты?

В первом тайме мы имели возможности, но не получалось забить. Мы владели преимуществом весь матч, просто удалось забить только во втором тайме. А после великолепного гола Жоры мы почувствовали больше уверенности, потому что нам нужна была только победа. Пропустив, "Кривбасс" раскрылся, и два последних мяча мы забили, когда оборона соперника была не такой плотной, - сказал Степаненко.

Читайте такжеСудаков: с Фейеноордом будет в десять раз сложнее, чем с Кривбассом
По теме
yellow-arrow
"Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
yellow-arrow
Капитан Днепра-1: Мы не заслуживали поражения
yellow-arrow
Пихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде