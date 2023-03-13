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Экс-легионер Черноморца продолжит карьеру на родине
Манджрекар Джеймс стал игроком канадского "Форджа"
Фото: ФК Черноморец
Бывший канадский полузащитник "Черноморца" Манджрекар Джеймс продолжит карьеру на родине.
29-летний Джеймс стал игроком "Форджа" из Гамильтона. О длительности контракта не сообщается. Известно, что трансфер состоялся на правах свободного агента.
В начале февраля 2023 года Манджрекар договорился о расторжении контракта с "Черноморцем" по семейным обстоятельствам. В составе одесского клуба он отыграл 13 игр и забил один гол.
Напомним, что футболист начинал свою карьеру в Канаде. но летом 2012 покинул Северную Америку, после чего в течении 10,5 лет играл в Европе - в клубах Венгрии, Дании и Греции.
Ранее сообщалось, что Джеймс может вернутья вернуться в "Черноморец".
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