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Экс-легионер Черноморца продолжит карьеру на родине

Премьер-лига
(1 голосов)

Манджрекар Джеймс стал игроком канадского "Форджа"

Экс-легионер Черноморца продолжит карьеру на родине

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Бывший канадский полузащитник "Черноморца" Манджрекар Джеймс продолжит карьеру на родине.

29-летний Джеймс стал игроком "Форджа" из Гамильтона. О длительности контракта не сообщается. Известно, что трансфер состоялся на правах свободного агента.

В начале февраля 2023 года Манджрекар договорился о расторжении контракта с "Черноморцем" по семейным обстоятельствам. В составе одесского клуба он отыграл 13 игр и забил один гол.

Напомним, что футболист начинал свою карьеру в Канаде. но летом 2012 покинул Северную Америку, после чего в течении 10,5 лет играл в Европе - в клубах Венгрии, Дании и Греции.

Ранее сообщалось, что Джеймс может вернутья вернуться в "Черноморец".

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В статье: Манджрекар Джеймс
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Источник:
forgefc.canpl.ca

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Комментарии (1)
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smelyj007 (Киев)
13.03.2023 в 12:25
брехло.
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