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Вслед за Шахтером. Днепр-1 прекратил сотрудничество с Parimatch

Премьер-лига
(2 голосов)

Компания попала под санкции СНБО

Вслед за Шахтером. Днепр-1 прекратил сотрудничество с Parimatch

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Днепр-1" объявил о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба - компанией Parimatch.

"СК "Днепр-1" заявляет о расторжении договора с компанией ООО ПАРИМАТЧ, которая накануне объявила о прекращении деятельности в Украине", - говорится в заявлении клуба.

Заметим, что днепряне заклеили логотип компании на футболках. в которых игроки команды вышли на матч 17-го тура УПЛ против "Динамо" (0:1). Дело в том, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 50 лет против ряда букмекерских компаний, связанных с Россией. Среди них и Parimatch.

Напомним, вчера "Шахтер" разорвал контракт с Parimatch. К слову, данная компания является титульным спонсором "Черноморца" и "Львова".

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В статье: СК Днепр-1 ПариМатч
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