Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Шахтером. Днепр-1 прекратил сотрудничество с Parimatch
Компания попала под санкции СНБО
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" объявил о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба - компанией Parimatch.
"СК "Днепр-1" заявляет о расторжении договора с компанией ООО ПАРИМАТЧ, которая накануне объявила о прекращении деятельности в Украине", - говорится в заявлении клуба.
Заметим, что днепряне заклеили логотип компании на футболках. в которых игроки команды вышли на матч 17-го тура УПЛ против "Динамо" (0:1). Дело в том, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 50 лет против ряда букмекерских компаний, связанных с Россией. Среди них и Parimatch.
Напомним, вчера "Шахтер" разорвал контракт с Parimatch. К слову, данная компания является титульным спонсором "Черноморца" и "Львова".
Популярное сейчас
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Нива Бузова обыгрывает Чайку в зимнем Кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Важная победа Луческу и потенциальный топ-кипер Ворсклы. Символическая сборная 17-го тура УПЛ
- Новый единоличный лидер, три претендента на второе место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО