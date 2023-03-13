Буяльский не сыграет с Зарей. Киевляне могут запретить играть двоим ключевым игрокам луганцев

В следующем, 18-м по счету, туре УПЛ состоится очередной важный с точки зрения распределения призовых мест матч – "Динамо" примет "Зарю".

Однако в этом поединке мы не увидим команды в оптимальных составах. За "Динамо" наверняка не сыграет Виталий Буяльский, который в текущем чемпионате забил 11 голов. Он получил красную карточку от Дмитрия Кривушкина уже после финального свистка поединка с "Днепром-1". Заметим, что поскольку красная была прямой, этот случай будет рассматривать КДК и наказание может быть больше одного матча отстранения.

В то же время, стоит напомнить, что в составе "Зари" сейчас находятся 3 арендованных у "Динамо" футболистов. И пока неизвестно, позволит ли "Динамо" им сыграть в очном поединке. Ранее киевский клуб регулярно запрещал своим игрокам, арендованным другими клубами, играть против себя. В настоящее время информации о том, разрешат ли арендованным выйти на поле, нет.

Заметим, что по крайней мере двое из троих арендованных динамовцев являются важными игроками основы команды Патрика ван Леувена.

Как известно, "Заря" арендовала защитника Никиту Бурду и полузащитников Владимира Бражко и Сергея Булецу. (Денис Антюх, Роман Вантух и Назарий Русин летом подписали с луганским клубом полноценные контракты). По состоянию на сегодняшний день Владимир Бражко принял участие в 17 матчах чемпионата за "Зарю", в которых забил 4 гола, у Булецы 5 голов и 4 результативных передачи в 18 матчах (16 в УПЛ + 2 в Лиге Конференций). Бурда перешел в "Зари" зимой и еще не успел дебютировать.

Добавим, что матч "Динамо" – "Заря" запланирован на субботу, 18 марта. Начало игры в 14.00. Пока "Заря" занимает третье место в турнирной таблице, а "Динамо" отстает на один балл.

Напомним, что в первом круге "Заря" победила "Динамо" 3:2. Тогда в основе луганцев играли Вантух и Русин, а Бражко вышел на замену. И именно голы Русина и Бражко позволили "Заре" переиграть киевскую команду.