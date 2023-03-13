Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай и Александрия почтили память Героя Украины Александра Мациевского
В домашнем для закарпатцев матче УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Семнадцатый тур чемпионата Украины начался матчем в Минае, где местная команда принимала в гостях "Александрию". Итог игры – ничья 1:1.
Примечательно, что команды перед началом матча почтили память Героя Украины Александра Мациевского, выйдя на матч в экипировке с изображением Героя.
Отметим, что Александр Мациевский – защитник Украины, который был расстрелян россиянами после провозглашенного лозунга "Слава Украине". После того, как видео казни было обнародовано, Героя идентифицировали, а затем Президент Украины Владимир Зеленский наградил его соответствующим званием.
Александр Мациевский был солдатом роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады Сил ТрО. У него не было опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения он пошел добровольцем в состав бригады, защищавшей Черниговскую область. В ноябре 2022 года его подразделение было переброшено в район города Бахмут на Донбассе, где он выполнял задания около месяца.
Популярное сейчас
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- В Белгороде слышали взрывы, в Подмосковье случился крупный пожар, а на Херсонщине – диверсия
- Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер стал лидером, подвиг Исенко. Главные новости за 12 марта
- Новый единоличный лидер, три претендента на второе место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
Новости по теме
- 07:58 Украинские Важная победа Луческу и потенциальный топ-кипер Ворсклы. Символическая сборная 17-го тура УПЛ
- 17:06 Украинские Новый единоличный лидер, три претендента на второе место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- 11:04 Прогнозы на футбол Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2023