Минай и Александрия почтили память Героя Украины Александра Мациевского

Семнадцатый тур чемпионата Украины начался матчем в Минае, где местная команда принимала в гостях "Александрию". Итог игры – ничья 1:1.

Примечательно, что команды перед началом матча почтили память Героя Украины Александра Мациевского, выйдя на матч в экипировке с изображением Героя.

Отметим, что Александр Мациевский – защитник Украины, который был расстрелян россиянами после провозглашенного лозунга "Слава Украине". После того, как видео казни было обнародовано, Героя идентифицировали, а затем Президент Украины Владимир Зеленский наградил его соответствующим званием.

Александр Мациевский был солдатом роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады Сил ТрО. У него не было опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения он пошел добровольцем в состав бригады, защищавшей Черниговскую область. В ноябре 2022 года его подразделение было переброшено в район города Бахмут на Донбассе, где он выполнял задания около месяца.