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Палкин: Видим интерес к Трубину. Эта история может закончиться его продажей летом
Голкипер "Шахтера" интересен клубам из Европы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин не исключает, что летом клуб может продать голкипера команды Анатолия Трубина.
- На вход "Шахтер" подписал Дмитрия Ризныка. Означает ли это, что клуб готовится летом продать Трубина?
- Могут быть варианты, да. Все мы видим интерес к Трубину. Мы понимаем, что эта история может закончиться его продажей летом. Мы взвешиваем эти риски.
Но по Ризныку мы давно вели переговоры. Года два уже. Не могли договориться. Но сейчас достигли согласия, - сказал Палкин в интервью Tribuna.com.
В нынешнем сезоне Трубин провел 24 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей и еще раз 7 отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.
Ранее сообщалось, что Анатолий не планирует продлевать контракт с клубом, который заканчивается летом 2024 года.
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