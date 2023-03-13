Палкин: Видим интерес к Трубину. Эта история может закончиться его продажей летом

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин не исключает, что летом клуб может продать голкипера команды Анатолия Трубина.

- На вход "Шахтер" подписал Дмитрия Ризныка. Означает ли это, что клуб готовится летом продать Трубина?

- Могут быть варианты, да. Все мы видим интерес к Трубину. Мы понимаем, что эта история может закончиться его продажей летом. Мы взвешиваем эти риски.

Но по Ризныку мы давно вели переговоры. Года два уже. Не могли договориться. Но сейчас достигли согласия, - сказал Палкин в интервью Tribuna.com.

В нынешнем сезоне Трубин провел 24 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей и еще раз 7 отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

Ранее сообщалось, что Анатолий не планирует продлевать контракт с клубом, который заканчивается летом 2024 года.