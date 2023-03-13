В Днепре-1 подтвердили трансферный бан - клуб раскрыл подробности

"Днепр-1" на своем официальном сайте подтвердил информацию о запрете на регистрацию новых футболистов, а также рассказал, с чем она связана.

"Решение запретить СК "Днепр-1" регистрировать новых футболистов вызвано долгом перед клубом "Морейренсе" (Португалия) за трансфер Фелипе Пиреса. По этому поводу должны заявить следующее: Спортивный клуб "Днепр-1" не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Но клуб "Морейренсе" до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения). Отметим, что специалисты нашего клуба совместно с УЕФА, который ознакомлен с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, 27-летний Фелипе Пирес перешел в "Днепр-1" из "Морейренсе" в феврале 2022 года, но так и не сыграл ни одного матча из-за полномасштабного российского вторжения.

Весной вингер отправился в аренду "АДО Ден Хааг", а затем - в "Жувентуде". В настоящее время он играет на правах аренды за греческий "Волос". Его контракт с днепровским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Фото: СК Дніпро-1