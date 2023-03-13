Слабый и еще слабее, или НесВАРеннная каша. Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ

В целом, тур скорее не понравился. Поединок теней в центральном матче; цитадель оппонента чемпиона, обратившаяся в прах; смертная тоска во Львове; "укороченный рабочий день" в Одессе; возможное влияние судейства на результат или торжество банального везения в половине игр тура – все это как-то не бодрило и не повышало настроения.

Кривбасс – Шахтер 0:3

Днепр-1 – Динамо 0:1

Заря – Львов 3:1

Минай – Александрия 1:1

Рух – Колос 0:1

Черноморец – Металлист 1925 1:1

Верес – Ворскла 2:2

Ингулец – Металлист 2:1

Зрелищность. Формально, по количеству опасных моментов, на условный зрительский зачет команды "наиграли" в половине матчей. Воистину феерили "Верес" с "Ворсклой". Не дали скучать и "Заря" со "Львовом". "Черноморец" и "Металлист 1925" тоже заслужили быть здесь упомянутыми, огорчает лишь то, что вся их острота уместилась в первый час игры, после чего футбола практически не было. Зачетным назову также поединок "Ингульца" с "Металлистом".

"Минай" и "Александрия" явили миру действо среднего пошиба. Немногим хуже получилось у "Днепра-1" с "Динамо". Еще меньше голевых моментов было в Кривом Роге, где "Шахтер" отдувался за двоих, причем почти исключительно после перерыва. Во Львове первый тайм, в этом смысле, вообще отсутствовал как таковой, а во втором "Рух" и "Колос" создали по полтора жалких момента – эдакий рабоче-крестьянский вариант футбола.

Интрига. По счастью, везде все решалось во второй части Марлезонского балета. Раньше всех определилась "Заря": ее второй гол, забитый Имерековым, фактически прозвучал сигналом сушить весла для "Львова" на 50-й минуте. Пять минут спустя Русин мог в последний раз принести победу "Металлисту 1925", но Непогодов отстоял ничью для "Черноморца". Еще через три минуты Судаков открыл счет, тем самым фактически похоронив надежды "Кривбасса". Судьбоносный гол Ориховского принес "Колосу" победу над "Рухом" на 64-й минуте.

В другой половине поединков результат выявлялся лишь в концовке. Одарюк вырвал для "Ингульца" победу над "Металлистом" на 77-й минуте. На 84-й Третьяков спас "Александрию" от поражения во встрече с "Минаем". Аж на четвертой компенсированной Исенко парировал второй пенальти подряд, сохранив-таки ничейный счет "Ворскле" в Ровно. И еще минутой позже "Днепр-1" мог отыграться после удара Адамюка, который нейтрализовал киевлянин Нещерет.

Логика. Наиболее закономерными результатами назвал бы оба 1:1. На мой взгляд, совершенно точно на них "наиграли" соперники в Одессе, да и в Минае тоже к этому шло.

"Ингулец" заслужил выиграть крупнее, тогда как "Шахтер" и "Заря" могли бы удовлетвориться более скромными победами.

По моим наблюдениям, однозначно был достоин трех очков, а не ничьи "Верес". А вот "Днепр-1" с "Динамо" и особенно "Рух" с "Колосом" по-хорошему должны были бы разойтись миром.

Судейство. Уж в этот раз было о чем поговорить. Юстас комментирует наиболее резонансные эпизоды.

"Минай" - "Александрия": 84-я минута, 1:1 – предполагаемый офсайд у автора паса Кожушко. "Вроде да, но не настолько явно, чтобы утверждать. В чемпионате Англии иногда дают повтор с такого же ракурса, а не в линию. И ты уверен, "вне игры" без вопросов. Потом ВАР, линия – и ты офигевший: "вне игры" нет".

"Верес" - "Ворскла": 25-я минута, 0:1 – вышел ли мяч за линию поля у автора паса Кравца? "Достаточно четких повторов не было. Эти стоп-кадры не показатель. Иногда мяч проекцией миллиметрами касается линии".

"Заря" - "Львов": 72-я минута, отмененный гол гостей при счете 3:0. "Офсайда у Богунова не было, гол чистый".

"Днепр-1" - "Динамо": 83-я минута, предупреждение Бланко в составе хозяев поля за фол на Буяльском. "Удаление без вопросов". А чтобы понять, за что именно был удален после финального свистка киевлянин, не нужно обладать богатой фантазией. И версия комментатора – за слишком бурное празднование – достойна наивного ребенка.

Добавлю к вышесказанному, что в первых двух случаях окончательный вердикт мог бы вынести только ВАР, в третьем – он же мог бы восстановить справедливость. А вот в четвертом – не поверите, он был на матче, но видеорефери Арановский не стал вмешиваться в действия арбитра Кривушкина.

Подытоживая комментарии коллеги Юстаса: говорить уверенно о том, что в каком-либо из матчей судьи сделали результат, достаточных оснований у нас нет. Тут можно лишь сожалеть об отсутствии ВАРа. Так что кашу мы, что называется, не сВАРили.

Везение. На сей раз Фортуна тоже задала немало работы.

Ее главными любимцами в туре стали "Динамо" и "Колос". Ни Буяльский перед перерывом, ни Ориховский в середине второго тайма не забили бы своих голов без очевидной невольной помощи соперников, снабжавших их мячом в выгодных ситуациях для взятия ворот. А ведь оба гола были единственными и неповторимыми в своих матчах.

Можно говорить о том, что изрядно повезло и "Металлисту 1925". Не выручи его стойка ворот после удара Юсова, и "Черноморец" удвоил бы свое преимущество в счете уже на 11-й минуте. А по тому, как складывалась игра дальше, не похоже, чтобы харьковчане были в состоянии отыграть такой гандикап.

Уже на 2-й минуте дико повезло "Минаю": и тут Витенчуку, открывшему счет, подарил мяч вратарь Шевченко. Но незадолго до перерыва удача вернула должок "Александрии": удар Твердохлеба приняла на себя штанга. Будем считать, расход.

Еще по мелочи везло "Заре" и "Металлисту", однако на результате это никак не сказалось.

Личности. По мне, это был тур полтавчан. Незыблемым монументом над всеми прочими возвышается фигура стража ворот Исенко, из пяти зачетных сэйвов которого два спасли ворота "Ворсклы" от голов с 11-метровых ударов. Два подряд в течение минуты!!! Причем, не первый пенальти перебивался – это были именно два нарушения в штрафной площадке.

А самой яркой личностью среди полевых игроков назвал бы его одноклубника Сефери, автора дубля и участника пяти потенциально голевых эпизодов из семи в своей команде. Совсем чуть-чуть уступил ему Судаков из "Шахтера", да и уступил ли: у него четыре участия из пяти возможных и гол плюс пас. В тройку включу Козака из "Ингульца" - четыре из семи, плюс голевая передача.

Отмечу также Бутко и Герреро из "Зари", Одарюка из "Ингульца". Из вышедших на замену ярче других себя проявили Швед в "Шахтере" и Богунов во "Львове".

Симпатии. Это невероятно, но самой атакующей командой тура лично я признал бы "Верес". Следом за ним – "Ингулец", затем – "Ворскла". Нельзя не упомянуть в этом списке и "Зарю".

В достаточной мере показали себя зрителю "Шахтер", "Черноморец" и "Металлист 1925", "Александрия" и "Львов".

"Минай" как "Минай" - для сельской местности сойдет. Откровенно разочаровали в игре для зрителя "Металлист", "Рух" и "Колос". Жалок и ничтожен впереди был "Кривбасс", не создавший себе ни единого внятного шанса для взятия ворот.

О центральном матче тура – отдельно. Играли две средние команды. Я бы даже сказал: посредственные. А памятуя об их чемпионских амбициях и с содроганием примеряя на них еврокостюмы, на поле в Ужгороде они смотрелись как исполнители главных ролей в фильме "Слабый и еще слабее". К нашему большому огорчению. Жирный минус УПЛ.

Таблица. Итак, свершилось: "Шахтер" - в гордом одиночестве. И обозревая остальную лигу, думается: как бы и не до конца сезона. Главная интрига чемпионата может почить в бозе еще задолго до его окончания. Пока не видно, кто и как в состоянии этому помешать.

"Заря" и "Динамо" приблизились вплотную к "Днепру-1". Правда, у последнего матч в запасе, но глядя на его натужную весеннюю игру, это нам мало о чем говорит.

"Александрия" еще больше поотстала от четверки лидеров, и в этом случае ее лишний матч тоже не особенно бодрит. Сомнительное достижение в виде трех кряду спасенных ничьих и волнующие перспективы совмещения Ротанем сразу трех важных постов плавно подводят нас к тому, что бороться здесь будут разве что за последнюю путевку в Европу.

Как-то сразу вспомнился граф Калиостро, утверждавший, что для двух лошадей седалища не хватит. И пока коуч будет пытаться усидеть сразу на трех, его команда вполне может не удержаться на пока еще кажущемся устойчивым пятом месте.

"Ворскла" уже в прямой досягаемости от зоны плей-офф с первой лигой. Ее догнал и подпирает ворвавшийся в десятку "Ингулец" Ковальца.

Нижняя шестерка исполняет тех же на манеже. Все остаются на своих местах, очковые изменения минимальны.

Как по мне, наиболее печально нынче смотрится "Металлист". Оно и понятно: фарм-клубу нелегко удержаться на плаву в окружении самостоятельных конкурентов. "Шахтер" в подобной ситуации освежал и кадрово подпитывал "Мариуполь". Здесь же мы пока видим практически полностью одностороннее движение в сторону "Днепра-1".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 16 12 3 1 43-12 +31 39 2 СК Днепр-1 16 11 3 2 33-13 +20 36 3 Заря 17 10 4 3 38-25 +13 34 4 Динамо 17 10 3 4 25-15 +10 33 5 ФК Александрия 16 7 6 3 29-25 +4 27 6 Колос 17 6 5 6 15-19 -4 23 7 Кривбасс 17 6 3 8 12-19 -7 21 8 Металлист 1925 17 4 8 5 17-28 -11 20 9 Ворскла 17 5 4 8 22-25 -3 19 10 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19 11 Верес 17 5 3 9 20-25 -5 18 12 Рух 16 4 5 7 19-24 -5 17 13 Металлист 17 4 4 9 17-27 -10 16 14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15 15 ФК Минай 17 3 6 8 12-21 -9 15 16 ФК Львов 16 3 3 10 11-24 -13 12

Анонсы. Гвоздь программы следующего тура: "Динамо" - "Заря". Лобовой поединок за третье место, на данный момент, и со стратегическим прицелом на более высокие позиции. Хотелось бы надеяться на более яркую и содержательную игру, чем была у киевлян с днепрянами. А также, что "Заря" сумеет выдержать свою линию команды для зрителя и с таким соперником.

Методом исключения, из остальных выбрал матч "Ворскла" - "Металлист 1925". Главным образом, в надежде на то, что команда Скрипника опять не даст соскучиться. Проигравший здесь рискует вплотную приблизиться к зоне плей-офф.

А больше даже и не знаю, что бы вам еще посоветовать. Как-то грустно на душе после этого тура. Хотя своеобразная прелесть нынешнего сезона в том, что интересные игры в УПЛ нередко случаются там, где их совсем не ждешь. Что ж, будем ждать нечаянную радость…