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Вице-президент Кривбасса: У Шахтера плюс три очка, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с Днепром-1

Премьер-лига
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Артем Гагарин высказался о матче с Шахтером

Вице-президент Кривбасса: У Шахтера плюс три очка, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с Днепром-1

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал поражение команды в матче 17-го утра УПЛ с "Шахтером" (0:3).

"До первого гола все еще было более-менее. "Шахтер" открыл счет: феноменальный удар, феноменальный гол. Побольше таких голов в исполнении "Шахтера" в еврокубках, и тогда это было бы вообще круто для всех нас. Мы очень благодарны сопернику за то, что он приехал в Кривой Рог.

Сегодня все было действительно по спортивному принципу. "Шахтер" победил "Кривбасс". У них плюс три, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с "Днепром-1". Думаю, это неплохой задел для "горняков" на чемпионство.

Единственное, что еще хочу сказать: мы сегодня здесь, мы играли в Кривом Роге. За нашей игрой наблюдали наши 15 погибших пацанов. Эта игра была для них. Для нас очень важно было сыграть дома, в Кривом Роге. И этим матчем всем доказываем то, что и так у всех у нас в головах. Показываем той русне, которая сейчас на нашей земле, что их ждет.

Мы все показали этим матчем, который провели здесь. Показали нашим новым фирменным принтом, который у нас уже есть. Кто еще поспорит, что русне пиз#а?", - сказал Гагарин.

Напомним, что ранее у клубом вохник конфликт в связи с нежеланием криворожцев переногсить матч во Львов. После матча Гагарин заявил, что Игор Йовичевич послал его на**й. На пресс-конференции Гагарин задал вопрос тренеру, а тот принес извинения, сославшись на эмоции.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Артем Гагарин
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Источник:
ФК Кривбас

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.03.2023 в 17:50
У них плюс три, зважаючи на ті плюс три, які ми їм заробили в матчі з "Дніпром-1". (c) ну не клоун? для себя вы их заработали, в первую очередь! это могут быть как раз те очки, которые позволят играть в европе, хотя с такой "игрой"...
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0
0
Cassid (Kiev)
13.03.2023 в 17:33
У Кривбасса конкретно так подгорает. С чего бы это? Премиальные от двух речных клубов слетели?
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+1
0
Sisiha (Львов)
13.03.2023 в 17:24
На каком языке послал?
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0
0

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