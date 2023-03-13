Вице-президент Кривбасса: У Шахтера плюс три очка, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с Днепром-1

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин прокомментировал поражение команды в матче 17-го утра УПЛ с "Шахтером" (0:3).

"До первого гола все еще было более-менее. "Шахтер" открыл счет: феноменальный удар, феноменальный гол. Побольше таких голов в исполнении "Шахтера" в еврокубках, и тогда это было бы вообще круто для всех нас. Мы очень благодарны сопернику за то, что он приехал в Кривой Рог.

Сегодня все было действительно по спортивному принципу. "Шахтер" победил "Кривбасс". У них плюс три, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с "Днепром-1". Думаю, это неплохой задел для "горняков" на чемпионство.

Единственное, что еще хочу сказать: мы сегодня здесь, мы играли в Кривом Роге. За нашей игрой наблюдали наши 15 погибших пацанов. Эта игра была для них. Для нас очень важно было сыграть дома, в Кривом Роге. И этим матчем всем доказываем то, что и так у всех у нас в головах. Показываем той русне, которая сейчас на нашей земле, что их ждет.

Мы все показали этим матчем, который провели здесь. Показали нашим новым фирменным принтом, который у нас уже есть. Кто еще поспорит, что русне пиз#а?", - сказал Гагарин.