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Вице-президент Кривбасса: У Шахтера плюс три очка, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с Днепром-1
Артем Гагарин высказался о матче с Шахтером
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
"До первого гола все еще было более-менее. "Шахтер" открыл счет: феноменальный удар, феноменальный гол. Побольше таких голов в исполнении "Шахтера" в еврокубках, и тогда это было бы вообще круто для всех нас. Мы очень благодарны сопернику за то, что он приехал в Кривой Рог.
Сегодня все было действительно по спортивному принципу. "Шахтер" победил "Кривбасс". У них плюс три, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с "Днепром-1". Думаю, это неплохой задел для "горняков" на чемпионство.
Единственное, что еще хочу сказать: мы сегодня здесь, мы играли в Кривом Роге. За нашей игрой наблюдали наши 15 погибших пацанов. Эта игра была для них. Для нас очень важно было сыграть дома, в Кривом Роге. И этим матчем всем доказываем то, что и так у всех у нас в головах. Показываем той русне, которая сейчас на нашей земле, что их ждет.
Мы все показали этим матчем, который провели здесь. Показали нашим новым фирменным принтом, который у нас уже есть. Кто еще поспорит, что русне пиз#а?", - сказал Гагарин.
Напомним, что ранее у клубом вохник конфликт в связи с нежеланием криворожцев переногсить матч во Львов. После матча Гагарин заявил, что Игор Йовичевич послал его на**й. На пресс-конференции Гагарин задал вопрос тренеру, а
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