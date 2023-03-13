"Сила команды в каждом отдельном ее члене", - Сидорчук цитатой легендарного Фила Джексона прокомментировал победу над Днепром-1

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук цитатой самого титулованного тренера НБА Фила Джексона прокомментировал победу киевлян над "Днепром-1" (1:0) в 17-м туре УПЛ.

"Это не мои слова, сказал их когда-то самый титулованный тренер НБА – Фил Джексон: "Сила команды в каждом отдельном ее члене. Сила каждого отдельного члена в команде. Вместе", — написал Сидорчук в Инстаграм.

Напомним, что на данный момент "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ – 33 очка в 17 матчах.