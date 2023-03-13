Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сила команды в каждом отдельном ее члене", - Сидорчук цитатой легендарного Фила Джексона прокомментировал победу над Днепром-1
Киевляне все-таки переиграли Днепр-1
instagram.com/sydorchuksergii
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук цитатой самого титулованного тренера НБА Фила Джексона прокомментировал
"Это не мои слова, сказал их когда-то самый титулованный тренер НБА – Фил Джексон: "Сила команды в каждом отдельном ее члене. Сила каждого отдельного члена в команде. Вместе", — написал Сидорчук в Инстаграм.
Напомним, что на данный момент "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ – 33 очка в 17 матчах.
Популярное сейчас
- Буяльский не сыграет с Зарей. Киевляне могут запретить играть двоим ключевым игрокам луганцев
- Лукашенко прибыл в Иран, Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным
- Генштаб: Россияне грабят ЗАЭС, а в Донецкую область оккупанты завезли вагон с осужденными женщинами
- Новый единоличный лидер, три претендента на второе место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО