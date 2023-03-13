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"Сила команды в каждом отдельном ее члене", - Сидорчук цитатой легендарного Фила Джексона прокомментировал победу над Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне все-таки переиграли Днепр-1

"Сила команды в каждом отдельном ее члене", - Сидорчук цитатой легендарного Фила Джексона прокомментировал победу над Днепром-1

instagram.com/sydorchuksergii

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук цитатой самого титулованного тренера НБА Фила Джексона прокомментировал победу киевлян над "Днепром-1" (1:0) в 17-м туре УПЛ.

"Это не мои слова, сказал их когда-то самый титулованный тренер НБА – Фил Джексон: "Сила команды в каждом отдельном ее члене. Сила каждого отдельного члена в команде. Вместе", — написал Сидорчук в Инстаграм.

Напомним, что на данный момент "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ – 33 очка в 17 матчах.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) СК Днепр-1
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