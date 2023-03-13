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Палкин: Давайте создадим единый телепул и будем показывать матчи на ютубе бесплатно во время войны
И снова к вопросу о телепуле
Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор "
"Когда ты что-то критикуешь, нужно понимать, к чему ты хочешь прийти. Независимо от того, кто стоит во главе УАФ, вопрос в тому, что мы хотим достичь.
С моей точки зрения, мы должны думать об украинском футболе. Мы, как клубы, должны думать о Премьер-лиге.
Мы пытаемся кого-то обвинить — тот плохой или этот, — а у себя внутри 16 клубов уже десятки лет не могут договориться, чтобы создать единый пул. Постоянно находиться кто-то, кто постоянно находит какую-то высосанную из пальца причину и разрушает всю систему. Мы между собой договориться не можем.
Я уже говорил. Давайте создадим пул, сделаем продакшн и будем показывать матчи на ютубе бесплатно во время войны. И закончим эту тему. Но у нас хотя бы будет пул и единый продукт", — сказал Палкин.
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