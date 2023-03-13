  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев: Мы все верим в Луческу и хотели продемонстрировать наше единство
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: Мы все верим в Луческу и хотели продемонстрировать наше единство

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек киевлян - о матче с Днепром-1

Кабаев: Мы все верим в Луческу и хотели продемонстрировать наше единство

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев в эфире "Профутбола" прокомментировал победу команды над "Днепром-1" (1:0) в матче 17-го тура УПЛ.

— После забитого гола вся команде вместе с Виталием Буяльским побежала праздновать к Мирче Луческу. Почему?

— Сейчас такая ситуация — много критики, но она нас делает сильнее. Этот гол был для нас глотком свежего воздуха. Мы все верим в нашего главного тренера и хотели продемонстрировать наше единство.

— Говорили, что команда не слышит Луческу...

— Нет, это не так. Я уже даже не читаю эти слухи. У каждой команды бывает спад, и хочется из этой ситуации выйти с высоко поднятой головой.

— Буяльскому после матча рефери Кривушкин показал красную карточку. Что там вообще происходило?

— Я не слышал, только увидел уже красную карточку. Матч был очень напряженный. Мы были недовольны как судили еще в предыдущем поединке с "Ингульцом". Это немного передавалось на эту игру. Не знаю, какой там был диалог у Буяльского, но он получил сразу красную карточку.

У нас арбитры могут ошибаться, ошибаться, но дальше все равно судят, а для нас каждый балл потом играет большое значение в конце сезона.

По теме
yellow-arrow
Булеца: Заря может побороться и за итоговое второе место
yellow-arrow
Черноморец приостановил сотрудничество с Parimatch
yellow-arrow
Лидера ослепила прессинг-вспышка, Буяльского охватили эмоции. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде