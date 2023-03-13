Кабаев: Мы все верим в Луческу и хотели продемонстрировать наше единство

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев в эфире "Профутбола" прокомментировал победу команды над "Днепром-1" (1:0) в матче 17-го тура УПЛ.

— После забитого гола вся команде вместе с Виталием Буяльским побежала праздновать к Мирче Луческу. Почему?

— Сейчас такая ситуация — много критики, но она нас делает сильнее. Этот гол был для нас глотком свежего воздуха. Мы все верим в нашего главного тренера и хотели продемонстрировать наше единство.

— Говорили, что команда не слышит Луческу...

— Нет, это не так. Я уже даже не читаю эти слухи. У каждой команды бывает спад, и хочется из этой ситуации выйти с высоко поднятой головой.

— Буяльскому после матча рефери Кривушкин показал красную карточку. Что там вообще происходило?

— Я не слышал, только увидел уже красную карточку. Матч был очень напряженный. Мы были недовольны как судили еще в предыдущем поединке с "Ингульцом". Это немного передавалось на эту игру. Не знаю, какой там был диалог у Буяльского, но он получил сразу красную карточку.

У нас арбитры могут ошибаться, ошибаться, но дальше все равно судят, а для нас каждый балл потом играет большое значение в конце сезона.