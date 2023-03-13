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Кабаев: Мы все верим в Луческу и хотели продемонстрировать наше единство
Хавбек киевлян - о матче с Днепром-1
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев в эфире "Профутбола" прокомментировал
— После забитого гола вся команде вместе с Виталием Буяльским побежала праздновать к Мирче Луческу. Почему?
— Сейчас такая ситуация — много критики, но она нас делает сильнее. Этот гол был для нас глотком свежего воздуха. Мы все верим в нашего главного тренера и хотели продемонстрировать наше единство.
— Говорили, что команда не слышит Луческу...
— Нет, это не так. Я уже даже не читаю эти слухи. У каждой команды бывает спад, и хочется из этой ситуации выйти с высоко поднятой головой.
— Буяльскому после матча рефери Кривушкин показал красную карточку. Что там вообще происходило?
— Я не слышал, только увидел уже красную карточку. Матч был очень напряженный. Мы были недовольны как судили еще в предыдущем поединке с "Ингульцом". Это немного передавалось на эту игру. Не знаю, какой там был диалог у Буяльского, но он получил сразу красную карточку.
У нас арбитры могут ошибаться, ошибаться, но дальше все равно судят, а для нас каждый балл потом играет большое значение в конце сезона.
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