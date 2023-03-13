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Булеца: Заря может побороться и за итоговое второе место
В следующем туре Заря сыграет с Динамо
zarya-lugansk.com
Хавбек "Зари" С
— Как ты считаешь, "Заря" стала сильнее, как команда, по сравнению с первым кругом?
— Все выводы сделаем в конце второго круга.
— А волевая победа над "Ворсклой" в прошлом туре добавила вам уверенности?
— Конечно. Психологически победа хорошо влияет на коллектив.
— Уже через неделю "Зарю" ожидает важный поединок с киевским "Динамо" на этом же стадионе. Какие ожидания от этой встречи?
— Мы будем играть с грандом украинского футбола, и очки будут нужны обеим командам. Я же не смогу сыграть с динамовцами по условиям арендного соглашения. Будет тяжело, но у нас есть все шансы удачно сыграть.
— Побороться за третье место реально?
— Мы можем побороться и за второе место. Играть еще много, 13 туров. Все шансы удачно выступить у нас есть.
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