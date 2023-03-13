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Булеца: Заря может побороться и за итоговое второе место

Премьер-лига
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В следующем туре Заря сыграет с Динамо

Булеца: Заря может побороться и за итоговое второе место

zarya-lugansk.com

Новина українською

Хавбек "Зари" Сергей Булеца, права на которого принадлежат "Динамо", поделился ожиданиями от матча УПЛ с киевлянами, который состоится 18 марта.

— Как ты считаешь, "Заря" стала сильнее, как команда, по сравнению с первым кругом?

— Все выводы сделаем в конце второго круга.

— А волевая победа над "Ворсклой" в прошлом туре добавила вам уверенности?

— Конечно. Психологически победа хорошо влияет на коллектив.

— Уже через неделю "Зарю" ожидает важный поединок с киевским "Динамо" на этом же стадионе. Какие ожидания от этой встречи?

— Мы будем играть с грандом украинского футбола, и очки будут нужны обеим командам. Я же не смогу сыграть с динамовцами по условиям арендного соглашения. Будет тяжело, но у нас есть все шансы удачно сыграть.

— Побороться за третье место реально?

— Мы можем побороться и за второе место. Играть еще много, 13 туров. Все шансы удачно выступить у нас есть.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Сергей Булеца
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Источник:
Sport Arena

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