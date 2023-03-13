Возвращение Шапаренко на поле ожидается в мае

Хавбек " Динамо " Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы. Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал, как идет процесс.

Как сообщает источник, 24-летний футболист уже начал немного работать с мячом.

Возвращение в общую группу киевского клуба ожидается в середине-второй части апреля.

Если все будет идти по плану, помочь своей команде он может вернуться в мае.

Напомним, что Шапаренко восстанавливается в бельгийском Антверпене.

В текущем сезоне во всех турнирах хавбек провел 9 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист.

Он получил травму в сентябрьском матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), у него разрыв крестообразной связки колена.