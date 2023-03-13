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Возвращение Шапаренко на поле ожидается в мае
Хавбек продолжает проходить реабилитацию в Бельгии
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Хавбек "
Как сообщает источник, 24-летний футболист уже начал немного работать с мячом.
Возвращение в общую группу киевского клуба ожидается в середине-второй части апреля.
Если все будет идти по плану, помочь своей команде он может вернуться в мае.
Напомним, что Шапаренко восстанавливается в бельгийском Антверпене.
В текущем сезоне во всех турнирах хавбек провел 9 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист.
Он получил травму в сентябрьском матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), у него разрыв крестообразной связки колена.
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