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Возвращение Шапаренко на поле ожидается в мае

Премьер-лига
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Хавбек продолжает проходить реабилитацию в Бельгии

Возвращение Шапаренко на поле ожидается в мае

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы. Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал, как идет процесс.

Как сообщает источник, 24-летний футболист уже начал немного работать с мячом.

Возвращение в общую группу киевского клуба ожидается в середине-второй части апреля.

Если все будет идти по плану, помочь своей команде он может вернуться в мае.

Напомним, что Шапаренко восстанавливается в бельгийском Антверпене.

В текущем сезоне во всех турнирах хавбек провел 9 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист.

Он получил травму в сентябрьском матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), у него разрыв крестообразной связки колена.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Вацко Live

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