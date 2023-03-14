Ротань: Упрямство - главный козырь Сикана, но у него есть игровые перепады

Главный тренер молодежной сборной Украины и и.о. главного тренера национальной команды Руслан Ротань высказался о плюсах и минусах форварда "Шахтера" Данииле Сикане .

"Пожалуй, упрямство - его главный козырь. Даниил, действительно, очень талантливый игрок, но, как по мне, у него есть игровые перепады.

Это больше в его настройке на игру, он где-то расслабляется. Это молодость, которая пройдет. Надеюсь, что она пройдет как можно быстрее", - сказал Ротань.