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Ротань: Упрямство - главный козырь Сикана, но у него есть игровые перепады

Премьер-лига
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У каждого игрока есть свои плюсы и минусы

Ротань: Упрямство - главный козырь Сикана, но у него есть игровые перепады

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины и и.о. главного тренера национальной команды Руслан Ротань высказался о плюсах и минусах форварда "Шахтера" Данииле Сикане.

"Пожалуй, упрямство - его главный козырь. Даниил, действительно, очень талантливый игрок, но, как по мне, у него есть игровые перепады.

Это больше в его настройке на игру, он где-то расслабляется. Это молодость, которая пройдет. Надеюсь, что она пройдет как можно быстрее", - сказал Ротань.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Сикан провел 22 матча во всех турнирах за "Шахтер", в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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В статье: Руслан Ротань Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
ТаТоТаке

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