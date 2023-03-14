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Ротань: Упрямство - главный козырь Сикана, но у него есть игровые перепады
У каждого игрока есть свои плюсы и минусы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер молодежной сборной Украины и и.о. главного тренера национальной команды Руслан Ротань высказался о плюсах и минусах форварда "Шахтера"
"Пожалуй, упрямство - его главный козырь. Даниил, действительно, очень талантливый игрок, но, как по мне, у него есть игровые перепады.
Это больше в его настройке на игру, он где-то расслабляется. Это молодость, которая пройдет. Надеюсь, что она пройдет как можно быстрее", - сказал Ротань.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Сикан провел 22 матча во всех турнирах за "Шахтер", в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
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