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Булеца: Игра со Львовом была непростой - газон на стадионе Динамо довольно тяжелый
Победа над Львовом получилась для Зари не такой уже и легкой
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Хавбек "Зари" Сергей Булеца прокомментировал
— Сергей, с трибуны показалось, что победа "Зари" над "Львовом" была довольно легкой. Так ли это?
— Непростая была игра. Связано это еще и с тем, что мы в основном тренируемся на искусственном поле и переход на натуральный газон не был легким. Газон на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского довольно тяжелый. Если бы мы постоянно тренировались на натуральном поле, то было бы легче.
— А что ты скажешь по самой игре?
— Поединок, с нашей стороны, был хороший. В принципе, мы придерживались того плана на матч, о котором договаривались с тренерским штабом. "Заря" контролировала ход поединка, единственное, мы чуть дали слабину в конце встречи, выигрывая со счетом 3:0.
— На чем делал акцент тренерский штаб перед матчем?
— Нам нужно было быстро выходить из обороны в атаку, нужно было делать передачи за спину защитникам гостей.
— Как тебе игра вашего нового нападающего Герреро?
— Нормально, он вливается в коллектив, и вот со "Львовом" отдал две голевые передачи. В принципе, неплохо нападающий из Панамы себя проявляет.
— На твой взгляд, кто у "Зари" был лучшим игроком матча?
— Думаю, Владимир Бражко. Он очень много мячей забрал, и с этих атак мы забили свои голы.
— По сравнению с первым кругом Бражко стал сильнее играть?
— Конечно. Он физически окреп и стал играть во взрослый футбол.
— Твой гол получился очень красивым. Сразу принял решение пробить в одно касание?
— Спасибо за признание. В том эпизоде почувствовал, что мяч до меня долетит. А пробить я мог только левой ногой.
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