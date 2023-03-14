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Булеца: Игра со Львовом была непростой - газон на стадионе Динамо довольно тяжелый

Премьер-лига
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Победа над Львовом получилась для Зари не такой уже и легкой

Булеца: Игра со Львовом была непростой - газон на стадионе Динамо довольно тяжелый

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Хавбек "Зари" Сергей Булеца прокомментировал победу над "Львовом" (3:1) в матче 17-го тура УПЛ.

— Сергей, с трибуны показалось, что победа "Зари" над "Львовом" была довольно легкой. Так ли это?

— Непростая была игра. Связано это еще и с тем, что мы в основном тренируемся на искусственном поле и переход на натуральный газон не был легким. Газон на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского довольно тяжелый. Если бы мы постоянно тренировались на натуральном поле, то было бы легче.

— А что ты скажешь по самой игре?

— Поединок, с нашей стороны, был хороший. В принципе, мы придерживались того плана на матч, о котором договаривались с тренерским штабом. "Заря" контролировала ход поединка, единственное, мы чуть дали слабину в конце встречи, выигрывая со счетом 3:0.

— На чем делал акцент тренерский штаб перед матчем?

— Нам нужно было быстро выходить из обороны в атаку, нужно было делать передачи за спину защитникам гостей.

— Как тебе игра вашего нового нападающего Герреро?

— Нормально, он вливается в коллектив, и вот со "Львовом" отдал две голевые передачи. В принципе, неплохо нападающий из Панамы себя проявляет.

— На твой взгляд, кто у "Зари" был лучшим игроком матча?

— Думаю, Владимир Бражко. Он очень много мячей забрал, и с этих атак мы забили свои голы.

— По сравнению с первым кругом Бражко стал сильнее играть?

— Конечно. Он физически окреп и стал играть во взрослый футбол.

— Твой гол получился очень красивым. Сразу принял решение пробить в одно касание?

— Спасибо за признание. В том эпизоде почувствовал, что мяч до меня долетит. А пробить я мог только левой ногой.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Сергей Булеца
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Источник:
http://sportarena.com

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