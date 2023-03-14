Колос проиграл Эпицентру спарринг, в котором было забито 7 голов

В понедельник, 13 марта "Колос" провел контрольный матч с представителем Первой лиги "Эпицентр".

Команда из Дунаевцев еще в первом тайме шокировала хозяев поля четырьмя голами. При чем один из них "Колос" подарил своему сопернику - защитник ковалевцев Александр Черноморец забил мяч в собственные ворота.

Клуб УПЛ сумел отыграть еще один гол в первом тайме - 11-метровый реализовал Вадим Милько. После перерыва отставание сократил Сергей Мякушко, а затем отличился Кирилл Попов. Но в итоге "Эпицентр" сумел одолеть хозяев со счетом 4:3.

Контрольный матч

13 марта. Ковалевка

"Колос" - "Эпицентр"(Дунаевцы) - 3:4

Голы: Милько 45 (пен)., Мякушко 51, Попов 76 - Григоращук 6, Ляшенко 17, Чорноморец 20 (автогол), Гирный, 42.