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Колос проиграл Эпицентру спарринг, в котором было забито 7 голов
Ковалевцы уступили представителю Первой лиги
Фото: ФК Колос
В понедельник, 13 марта "Колос" провел контрольный матч с представителем Первой лиги "Эпицентр".
Команда из Дунаевцев еще в первом тайме шокировала хозяев поля четырьмя голами. При чем один из них "Колос" подарил своему сопернику - защитник ковалевцев Александр Черноморец забил мяч в собственные ворота.
Клуб УПЛ сумел отыграть еще один гол в первом тайме - 11-метровый реализовал Вадим Милько. После перерыва отставание сократил Сергей Мякушко, а затем отличился Кирилл Попов. Но в итоге "Эпицентр" сумел одолеть хозяев со счетом 4:3.
Контрольный матч
13 марта. Ковалевка
"Колос" - "Эпицентр"(Дунаевцы) - 3:4
Голы: Милько 45 (пен)., Мякушко 51, Попов 76 - Григоращук 6, Ляшенко 17, Чорноморец 20 (автогол), Гирный, 42.
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