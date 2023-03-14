Президент Миная: Закарпатье - не промышленный край, содержать клуб уровня УПЛ тяжело. А судейский беспредел убивает мотивацию

Матч 17-го тура УПЛ "Минай" - "Александрия" в Минае фактически начался с быстрого гола Вадима Витенчука, а закончился скандалом. По мнению представителей закарпатской команды, серия судейских ошибок повлияла на итоговый результат. Ключевой эпизод – забитый александрийцами гол из офсайда. На 84-й минуте в положение "вне игры" попал Олег Кожушко, который в итоге сделал результативную передачу Максиму Третьякову.

На судейских ошибках на послематчевой пресс-конференции акцентировал внимание главный тренер "Миная" Владимир Шаран. Впоследствии клубная пресс-служба опубликовала материал и видео с перечисленными "спорными" эпизодами. В том, что судейство было, мягко говоря, некорректным, согласился и президент клуба Валерий Пересоляк.

- Валерий Иванович, вопрос к Вам один, но "горячий" – оценка работы судей в матче 17-го тура УПЛ "Минай" - "Александрия".

- Сейчас эмоции немного утихли, но наблюдать за действиями арбитра во время матча спокойно было невозможно. И не нужно быть болельщиком "Миная", чтобы признать серию грубых ошибок судейской бригады в матче против "Александрии".

Еще в первом тайме мы должны были бить пенальти за фол против Олега Вишневского, но арбитр оставил нарушение правил без внимания. А после перерыва судья вполне мог удалять Дениса Мирошниченко. Он дважды грубо сыграл против Андрея Булезы и однажды – против Назария Воробчака. При этом в двух случаях Алексей Деревинский даже не назначил штрафной удар. То есть, по его мнению, бить по ногам и локтем – это все в рамках правил.

Конечно, самый горячий момент – это засчитанный в наши ворота гол из офсайда. По этому моменту большинство спортивных журналистов опубликовали у себя скриншот, на котором видно, что Кожушко в момент передачи находится в положении "вне игры". Это простой эпизод, там не было динамики, и лайнсмен Александр Холодинский должен был заметить, что игрок "Александрии" находится за спинами защитников "Миная". А может, он и заметил. Тогда почему не просигнализировали об этом? Смешно оттого, что сам Кожушко видел, что находится в офсайде. И, кажется, сразу не поверил, что ему дадут выполнить передачу.

Выходит так, что победителя матча определяют не команды, а назначают судьи. В нашем случае это совсем не преувеличение. Неправомерный мяч был засчитан на 84-й минуте. Все это время мы побеждали 1:0 благодаря голу Вадима Витенчука. И вполне могли довести игру до победы. Но должны были довольствоваться одним очком.

Это не первый матч, в котором арбитры показывают свою некомпетентность. Далеко ходить не нужно – вспомните прошлый поединок против "Львова". До перерыва лайнсмен дважды проигнорировал офсайд у Грисьо. В моменте с навесной передачей нападающий "Львова" действительно где-то только на полкорпуса залез в положение "вне игры". Возможно, без ВАР заметить было тяжело – кто из нас не ошибается? Но двумя минутами раньше тот же Грисьо на метра два был ближе к воротам, чем наши защитники. И двигался он по правому флангу параллельно с лайнсменом. Я не верю, что судья не заметил положение "вне игры" у игрока. Это невозможно. В чем причина его молчаливой реакции – я не знаю. Просто объясните, как после таких игр смотреть футболистам в глаза? Нашему тренерскому штабу второй тур подряд приходится работать психологами. Надоело уже.

Такой судейский беспредел убивает всю мотивацию как у команды, так и у руководства. Закарпатье – не промышленный регион. Нам и так тяжело удерживать клуб уровня УПЛ. Но мы стараемся – создаем какие-то условия для игроков. Однако после таких игр мотивация удерживать футбольный клуб действительно исчезает. А для чего? Чтобы потом наблюдать, как судьи убивают твою команду на футбольном поле? И разве мы такие одни? Если смонтировать видео из всех судейских ошибок в 17-м туре, хватит на равноценный матч – 90 минут плюс компенсированное время. Тогда зачем нам такое судейство?, - сказал президент закарпатского клуба.

Отметим, что после 17-ти сыгранных матчей "Минай" идет на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав пятнадцать очков.