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Палкин: Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов

Премьер-лига
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Победить ФИФА горнякам не удалось

Палкин: Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался относительно ФИФА.

– С какими вызовами не удалось справиться в последнее время?

– ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее. Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.

Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: "Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги. А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают.

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В статье: Сергей Палкин ФИФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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