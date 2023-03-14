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Палкин: Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов
Победить ФИФА горнякам не удалось
Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор "
– С какими вызовами не удалось справиться в последнее время?
– ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее. Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.
Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: "Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги. А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают.
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