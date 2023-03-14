Шахтер и Рух инициируют создание единого телепула на следующий сезон

"Шахтер" и "Рух" выступили инициаторами создания УПЛ ТВ, информирует ТаТоТаке.

Клубы УПЛ возобновили консультации по созданию независимой платформы и потенциального телепула на следующий сезон.

К работе УПЛ ТВ будут привлечены все клубы Украинской Премьер-лиги. Сейчас продолжаются консультационные процессы.

Напомним, что в текущем сезоне единый пул УПЛ так и не был создан. Официальным транслятором является Setanta, хотя ряд клубов (в том числе и "Рух") не пожелали присоединиться к этому пулу и отдали свои права на каналы 1+1 media.