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Шахтер и Рух инициируют создание единого телепула на следующий сезон
Попытка номер ...надцать
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Шахтер" и "Рух" выступили инициаторами создания УПЛ ТВ, информирует ТаТоТаке.
Клубы
К работе УПЛ ТВ будут привлечены все клубы Украинской Премьер-лиги. Сейчас продолжаются консультационные процессы.
Напомним, что в текущем сезоне единый пул УПЛ так и не был создан. Официальным транслятором является Setanta, хотя ряд клубов (в том числе и "Рух") не пожелали присоединиться к этому пулу и отдали свои права на каналы 1+1 media.
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