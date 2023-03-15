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Защитник Александрии получил дебютный вызов в сборную Молдовы

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее он играл за украинскую молодежку

Защитник Александрии получил дебютный вызов в сборную Молдовы

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Владислав Бабогло получил дебютный вызов в сборную Молдовы.

24-летний центрбек попал в список футболистов, которые примут участие в стартовых матчах квалификации Евро-2024. Молдаване сыграют против Чехии и Фарерских островов - 24 и 27 марта соответственно.

В мае 2013 Бабогло выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет на международном турнире "Кубок развития" в Минске. Также он играл в составе молодежной команды Украины U-21. На его счету 8 матчей и 1 гол.

Заметим, что Владислав родился в Молдове в селе Копчак. Когда ему было 4 года, семья переехала в Одессу. Именно там он и начал заниматься футболом.

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В статье: Молдавия ФК Александрия Владислав Бабогло
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Источник:
fmf.md

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