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Защитник Александрии получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Ранее он играл за украинскую молодежку
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Владислав Бабогло получил дебютный вызов в сборную Молдовы.
24-летний центрбек попал в список футболистов, которые примут участие в стартовых матчах квалификации Евро-2024. Молдаване сыграют против Чехии и Фарерских островов - 24 и 27 марта соответственно.
В мае 2013 Бабогло выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет на международном турнире "Кубок развития" в Минске. Также он играл в составе молодежной команды Украины U-21. На его счету 8 матчей и 1 гол.
Заметим, что Владислав родился в Молдове в селе Копчак. Когда ему было 4 года, семья переехала в Одессу. Именно там он и начал заниматься футболом.
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