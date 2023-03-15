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Ризнык получил травму: известны сроки восстановления новичка Шахтера
Вратарь еще не успел дебютировать за горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык получил травму и рискует пропустить длительный срок. Об этом пишет Telegram-канал фанатов "Ворсклы".
Источник утверждает, что 24-летний вратарь выбыл из строя минимум на два месяца. О характере повреждения не указано. "Горняки" про травму игрока не сообщали.
Заметим, вместо Ризныка и.о главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду вратаря "Александрии" Никиту Шевченко.
Напомним, Ризнык перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" этой зимой. За донецкую команду он еще не дебютировал.
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