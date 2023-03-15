  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ризнык получил травму: известны сроки восстановления новичка Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык получил травму: известны сроки восстановления новичка Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Вратарь еще не успел дебютировать за горняков

Ризнык получил травму: известны сроки восстановления новичка Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык получил травму и рискует пропустить длительный срок. Об этом пишет Telegram-канал фанатов "Ворсклы".

Источник утверждает, что 24-летний вратарь выбыл из строя минимум на два месяца. О характере повреждения не указано. "Горняки" про травму игрока не сообщали.

Заметим, вместо Ризныка и.о главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду вратаря "Александрии" Никиту Шевченко.

Напомним, Ризнык перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" этой зимой. За донецкую команду он еще не дебютировал.

По теме
yellow-arrow
Верес обратился в УАФ с предложением уменьшить предельный срок подачи заявки на VAR
yellow-arrow
Бабогло: Молдова мне не чужая. Я здесь родился
yellow-arrow
18-й тур УПЛ провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне фанатов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде