Ризнык получил травму: известны сроки восстановления новичка Шахтера

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык получил травму и рискует пропустить длительный срок. Об этом пишет Telegram-канал фанатов "Ворсклы".

Источник утверждает, что 24-летний вратарь выбыл из строя минимум на два месяца. О характере повреждения не указано. "Горняки" про травму игрока не сообщали.

Заметим, вместо Ризныка и.о главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду вратаря "Александрии" Никиту Шевченко.

Напомним, Ризнык перешел в "Шахтер" из "Ворсклы" этой зимой. За донецкую команду он еще не дебютировал.