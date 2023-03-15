Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес обратился в УАФ с предложением уменьшить предельный срок подачи заявки на VAR
С 14 до 7 дней до начала матча
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Верес" обратился к УАФ и УПЛ с предложением уменьшить предельный срок подачи заявки на использование VAR с 14 до 7 дней до начала матча.
"После матча чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы", когда гол в наши ворота был засчитан после того, как мяч покинул пределы поля – клуб серьезно задумался над заявкой об использовании системы просмотра видеоповторов. И мы поняли, что чисто процедурно – не всегда можем воспользоваться своим правом подать такую заявку.
Согласно Положению, для проведения матча с применением системы VAR клуб должен направить в УПЛ соответствующую заявку не позднее чем за 14 дней до дня проведения матча. И вот тут возникает объективная сложность – иногда заявка чисто технически не может быть подана с соблюдением этих сроков.
В Регламенте есть понятие базового дня – "основной день тура, установленный календарем соревнований". В соответствии с пунктом 11 статьи 9 "даты проведения и время начала матчей определяются Дирекцией не позднее чем за 12 суток до базовой даты тура". Тем самым возникает коллизия: клуб УПЛ может узнать дату официального матча за 12 дней до матча, а заявку о VAR нужно подать за 14 дней до поединка, что делает юридически невозможной подачу заявки вовремя.
Поэтому мы выступаем с предложением рассмотреть и утвердить на заседании Исполкома УАФ изменения в Положение и установить предельный срок подачи заявки в 7 (семь) дней до начала матча, – сказал гендиректор "Вереса" Антон Назарук.
Популярное сейчас
- Шахтер снова борется за бонус, для Швейцарии он недоступен, у Турции на кону свыше балла
- США предотвратили попадание "активов" сбитого Reaper в руки РФ. Как выглядело падение БПЛА
- ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
- Буяльский получил красную карточку после финального свистка в матче Днепр-1 - Динамо
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО