Верес обратился в УАФ с предложением уменьшить предельный срок подачи заявки на VAR

"Верес" обратился к УАФ и УПЛ с предложением уменьшить предельный срок подачи заявки на использование VAR с 14 до 7 дней до начала матча.

"После матча чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы", когда гол в наши ворота был засчитан после того, как мяч покинул пределы поля – клуб серьезно задумался над заявкой об использовании системы просмотра видеоповторов. И мы поняли, что чисто процедурно – не всегда можем воспользоваться своим правом подать такую заявку.

Согласно Положению, для проведения матча с применением системы VAR клуб должен направить в УПЛ соответствующую заявку не позднее чем за 14 дней до дня проведения матча. И вот тут возникает объективная сложность – иногда заявка чисто технически не может быть подана с соблюдением этих сроков.

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В Регламенте есть понятие базового дня – "основной день тура, установленный календарем соревнований". В соответствии с пунктом 11 статьи 9 "даты проведения и время начала матчей определяются Дирекцией не позднее чем за 12 суток до базовой даты тура". Тем самым возникает коллизия: клуб УПЛ может узнать дату официального матча за 12 дней до матча, а заявку о VAR нужно подать за 14 дней до поединка, что делает юридически невозможной подачу заявки вовремя.

Поэтому мы выступаем с предложением рассмотреть и утвердить на заседании Исполкома УАФ изменения в Положение и установить предельный срок подачи заявки в 7 (семь) дней до начала матча, – сказал гендиректор "Вереса" Антон Назарук.