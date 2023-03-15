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Вернидуб: Никогда не пожму руку россиянину, даже не поздороваюсь с ними. Даю слово

Премьер-лига
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Тренер рассказал о своем пути на войне

Вернидуб: Никогда не пожму руку россиянину, даже не поздороваюсь с ними. Даю слово

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался о полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия 24 февраля 2022 года.

– Что было самым сложным во время вашего пребывания в армии?

– Все. Первые две недели я думала о том, где очутился и что будет. Вся моя жизнь – это о футболе. Я начал тренироваться в 10 лет, сейчас мне 57, потому занимаюсь одним делом уже 47 лет. И вот такое изменение ситуации. Но у меня есть моральная стойкость, именно так меня воспитывали родители, которых, к сожалению, уже нет с нами. Их обучение сыграло немаловажную роль в моей жизни, я всегда знал, что делать. Это было тяжело, но я всегда шел вперед. И если есть такая ситуация, как война, нужно еще ее пережить.

– Использовали ли вы оружие во время пребывания в армии?

– У нас были штурмовые винтовки, бронежилеты, полная форма. Я не воевал напрямую. Я был в артиллерии, и она никогда не бывает на передовой, а чуть дальше. Вы делаете свою работу и самое главное – как можно скорее покинуть место, где вы работали.

Наше подразделение, состоявшее из 19 человек, имело одну задачу - поставка боеприпасов. Мы загрузили и доставили туда, где нужно, чтобы ребята могли воспользоваться.

– Сколько людей, которых вы знали, потеряли жизнь или сильно пострадали?

– В дивизии было трое моих друзей, которых уже нет. Еще трое были ранены, а еще одному оторвало ногу.

Это была наша первая поездка и сразу тяжелые обстрелы. В результате у нас было двое погибших и четверо раненых. Случилось это 12 или 14 марта. Я точно не помню

– Вы сказали, что Путин похож на Гитлера, а российская пропаганда – на Геббельса.

– Да. У Гитлера был свой план. Он считал, что немецкая нация самая сильная и так далее. Он хотел покорить другие страны, стать императором. И Путин не может простить тот факт, что Украина обрела независимость в 1991 году. Он не мог забыть Украину, ведь эта территория кормила весь Советский Союз.

– Вы бы пожали руку россиянину, например, после матча?

– Никогда. Я никогда даже не поздороваюсь с ними. Я даю слово.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
Sportowe Fakty

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