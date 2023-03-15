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Вернидуб: Для меня Зеленский - президент с большой буквы. Если бы был предыдущий, я не знаю, что было бы с нашей страной
Главный тренер Кривбасса доверяет действующему президенту
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "
"Для меня он президент с большой буквы. Я не боюсь такого мнения, кто бы что ни говорил.
Если бы был предыдущий президент (Петр Порошенко, - прим), я не знаю, что было бы с нашей страной. Я не думаю, что он бы вообще остался в Украине. А действующий президент, что бы там ни говорили, остался и работает по сей день.
Я очень рад, что у нас сейчас есть такой президент", - сказал Вернидуб.
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