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Вернидуб: Для меня Зеленский - президент с большой буквы. Если бы был предыдущий, я не знаю, что было бы с нашей страной

Премьер-лига
Обновлено
(7 голосов)

Главный тренер Кривбасса доверяет действующему президенту

Вернидуб: Для меня Зеленский - президент с большой буквы. Если бы был предыдущий, я не знаю, что было бы с нашей страной

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался относительно президента Украины Владимира Зеленского.

"Для меня он президент с большой буквы. Я не боюсь такого мнения, кто бы что ни говорил.

Если бы был предыдущий президент (Петр Порошенко, - прим), я не знаю, что было бы с нашей страной. Я не думаю, что он бы вообще остался в Украине. А действующий президент, что бы там ни говорили, остался и работает по сей день.

Я очень рад, что у нас сейчас есть такой президент", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский
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Источник:
Sportowe Fakty

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Комментарии (7)
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Tenma7 (Чернигов)
15.03.2023 в 19:44
Опять старая тема про "боневтик")
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+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
15.03.2023 в 19:42
Поважав колись Вернидуба, а виявилось недалека людина
Ответить
+4
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.03.2023 в 19:42
Якби не попередній, то цієї армії у нас не було б!!! Знав, що футбольні люди недалекі, але щоб настільки ...
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+2
0
филанкрот (donetsk)
15.03.2023 в 19:38
Bepнидуб,ти дуб.Попередній усі 5 років залишався в країні,і таких руїн у нас не було!!!
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+5
0
velbag (Полтава)
15.03.2023 в 19:14
нормально так лизнув ЗЕлупі
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+4
-1
newo (Vinnitsa)
15.03.2023 в 19:22
Пішов нах.., мокша
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0
-4
филанкрот (donetsk)
15.03.2023 в 19:38
так,зеля це мокша
+4
-1

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