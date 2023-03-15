Вернидуб: Для меня Зеленский - президент с большой буквы. Если бы был предыдущий, я не знаю, что было бы с нашей страной

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб высказался относительно президента Украины Владимира Зеленского.

"Для меня он президент с большой буквы. Я не боюсь такого мнения, кто бы что ни говорил.

Если бы был предыдущий президент (Петр Порошенко, - прим), я не знаю, что было бы с нашей страной. Я не думаю, что он бы вообще остался в Украине. А действующий президент, что бы там ни говорили, остался и работает по сей день.

Я очень рад, что у нас сейчас есть такой президент", - сказал Вернидуб.