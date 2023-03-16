Вернидуб рассказал, что получал предложения от клубов из Польши

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, получал ли он предложения от клубов из Польши.

"Да, несколько раз были разговоры. Я помню, что была "Легия" и еще два-три клуба. Только это были предварительные разговоры, без особой конкретики", - сказал Вернидуб в интервью SportoweFakty.

Напомним, с 2020 по 2022 годы Вернидуб возглавлял молдавский "Шериф", с которым он дважды выиграл чемпионат страны. После начала полномасштабной войны России против Украины наставник расторг контракт с клубом и записался в ряды ВСУ. Чуть позже летом он принял предложение "Кривбасса".

Ранее 57-летний специалист также тренировал белорусский "Солигорск" и луганскую "Зарю".