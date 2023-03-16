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Металлист отстранил Огненовича – источник

Премьер-лига
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Кто выведет команду на ближайший матч - неизвестно

Металлист отстранил Огненовича – источник

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

И. о. главного тренера "Металлиста" Перица Огненович больше не тренирует харьковскую команду. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, его не увольняют, но он уже не исполняет обязанности главного тренера. За тренировочный процесс отвечает Руслан Фомин с помощниками. Кто выведет команду на следующий матч - пока неизвестно.

Более того, отмечается, что подавленное настроение и неубедительная игра харьковчан связана с длительными долгами. Команда не получает зарплату уже 3 месяца.

В 18-м туре УПЛ "Металлист" сыграет против "Александрии" в Ужгороде. Игра состоится 17 марта и начнется в 13:00.

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В статье: Перица Огненович Металлист (Харьков)
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Источник:
Zorya Londonsk

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