Металлист отстранил Огненовича – источник

И. о. главного тренера "Металлиста" Перица Огненович больше не тренирует харьковскую команду. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, его не увольняют, но он уже не исполняет обязанности главного тренера. За тренировочный процесс отвечает Руслан Фомин с помощниками. Кто выведет команду на следующий матч - пока неизвестно.

Более того, отмечается, что подавленное настроение и неубедительная игра харьковчан связана с длительными долгами. Команда не получает зарплату уже 3 месяца.

В 18-м туре УПЛ "Металлист" сыграет против "Александрии" в Ужгороде. Игра состоится 17 марта и начнется в 13:00.