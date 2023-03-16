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Металлист - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
Восемнадцатый тур УПЛ стартует в Ужгороде между харьковским "Металлистом" и "Александрией". Обе команды подходят к противостоянию не в самом лучшем состоянии. Харьковчане не могут победить уже в десяти турах подряд, александрийцы – в пяти.
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Матч состоится в пятницу, 17-го марта, в 13:00. Место проведения – ужгородский стадион "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также игру покажет YouTube-канал FootballHab. Плеер в день матча появится и в новости на нашем сайте.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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