Металлист - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Восемнадцатый тур УПЛ стартует в Ужгороде между харьковским "Металлистом" и "Александрией". Обе команды подходят к противостоянию не в самом лучшем состоянии. Харьковчане не могут победить уже в десяти турах подряд, александрийцы – в пяти.

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Матч состоится в пятницу, 17-го марта, в 13:00. Место проведения – ужгородский стадион "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также игру покажет YouTube-канал FootballHab. Плеер в день матча появится и в новости на нашем сайте.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>