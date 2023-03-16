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Пресс-служба Металлиста не стала комментировать ситуацию с невыплатой зарплат в клубе
Называют это слухами
Фото: Александр Приходько
Руководитель пресс-службы "Металлиста" Максим Иванов коротко высказался по поводу информации в СМИ, что харьковская команда уже три месяца не получала зарплату.
"Мы слухи не комментируем. Команда и тренерский штаб готовятся к очень важной игре. Не до этого [не до слухов] сейчас", – сказал Иванов.
Кроме того, сегодня появились слухи о том, что Перица Огненович больше не исполняет обязанности главного тренера "Металлиста", а его место занял Руслан Фомин.
В 18-м туре УПЛ "Металлист" сыграет против "Александрии" на стадионе "Авангард". в Ужгороде. Игра состоится 17 марта и начнется в 13:00.
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