Пресс-служба Металлиста не стала комментировать ситуацию с невыплатой зарплат в клубе

Руководитель пресс-службы "Металлиста" Максим Иванов коротко высказался по поводу информации в СМИ, что харьковская команда уже три месяца не получала зарплату.

"Мы слухи не комментируем. Команда и тренерский штаб готовятся к очень важной игре. Не до этого [не до слухов] сейчас", – сказал Иванов.

Кроме того, сегодня появились слухи о том, что Перица Огненович больше не исполняет обязанности главного тренера "Металлиста", а его место занял Руслан Фомин.

В 18-м туре УПЛ "Металлист" сыграет против "Александрии" на стадионе "Авангард". в Ужгороде. Игра состоится 17 марта и начнется в 13:00.