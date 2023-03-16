Защитник Шахтера перейдет в клуб бразильской Серии В

Левый защитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано, который на днях расторг арендное соглашение с "Крузейро", не планирует возвращаться в донецкий клуб.

По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересована команда бразильской Серии В "Аваи". Отмечается, что клуб в ближайшее время собирается сделать официальное предложение. У "Шахтера" нет планов оставлять легионера в своих рядах, а поэтому никаких препятствий для потенциальной сделки не существует.

Контракт Сиприано с "горняками" действует до 30 июня 2023 года. Всего в футболке дончан он отыграл 26 матчей, забил 1 гол и выполнил 2 ассиста.

"Аваи" в минувшем году играл в элитарном дивизионе бразильского футбола – Серии А, - откуда вылетел с 19-го места.