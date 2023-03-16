Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Шахтера перейдет в клуб бразильской Серии В
Очевидно, дончанам он больше не нужен
shakhtar.com
Левый защитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано, который на днях расторг арендное соглашение с "Крузейро", не планирует возвращаться в донецкий клуб.
По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересована команда бразильской Серии В "Аваи". Отмечается, что клуб в ближайшее время собирается сделать официальное предложение. У "Шахтера" нет планов оставлять легионера в своих рядах, а поэтому никаких препятствий для потенциальной сделки не существует.
Контракт Сиприано с "горняками" действует до 30 июня 2023 года. Всего в футболке дончан он отыграл 26 матчей, забил 1 гол и выполнил 2 ассиста.
"Аваи" в минувшем году играл в элитарном дивизионе бразильского футбола – Серии А, - откуда вылетел с 19-го места.
Популярное сейчас
- Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
- Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта
- ВСУ нанесли почти 20 ударов по районам сосредоточения россиян
- Луческу после матча с Днепром-1 на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО