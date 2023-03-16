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Система VAR будет на одном матче. Судейские назначения 18-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Очередной тур УПЛ начинается уже завтра

Система VAR будет на одном матче. Судейские назначения 18-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

18-й тур

17.03.2023

"Металлист" — "Александрия". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),

18.03.2023

"Ворскла" — "Металлист 1925". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А.Бутовского. 13.00. Арбитр — Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Динамо" — "Заря". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В.Лобановского. 14.00. Арбитр — Козик Я.В. (Мукачево). Арбитр VAR — Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Львов" — "Кривбасс". Львов. Стадион "СКИФ". 14.00. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев),

"Верес" — "Днепр-1". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр — Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

19.03.2023

"Ингулец" — "Черноморец". Петрово. Стадион "Ингулец". 13.00. Арбитр — Блавацкий Р.А. (Львов),

"Колос" — "Минай". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр),

"Шахтер" — "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр — Балакин Н.А. (Киевская обл.).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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УАФ

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