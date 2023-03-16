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Система VAR будет на одном матче. Судейские назначения 18-го тура УПЛ
Очередной тур УПЛ начинается уже завтра
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
18-й тур
17.03.2023
"Металлист" — "Александрия". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),
18.03.2023
"Ворскла" — "Металлист 1925". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А.Бутовского. 13.00. Арбитр — Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
"Динамо" — "Заря". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В.Лобановского. 14.00. Арбитр — Козик Я.В. (Мукачево). Арбитр VAR — Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Львов" — "Кривбасс". Львов. Стадион "СКИФ". 14.00. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев),
"Верес" — "Днепр-1". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр — Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
19.03.2023
"Ингулец" — "Черноморец". Петрово. Стадион "Ингулец". 13.00. Арбитр — Блавацкий Р.А. (Львов),
"Колос" — "Минай". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр),
"Шахтер" — "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр — Балакин Н.А. (Киевская обл.).
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