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Французский суд провел слушание по поводу экстрадиции Жеваго в Украину

Премьер-лига
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Адвокаты апеллируют к вопросам безопасности и невозможности гарантировать проведение справедливого судебного процесса в Украине

Французский суд провел слушание по поводу экстрадиции Жеваго в Украину

radiosvoboda.org

Новина українською

Суд французского городка Шамбери провел заседание по экстрадиции бизнесмена и бывшего депутата, владельца "Ворсклы" Константина Жеваго в Украину.

Адвокаты Жеваго высказали позицию, что Украина не может гарантировать проведение справедливого судебного процесса в условиях военного положения, а также не в состоянии обеспечить безопасность Жеваго в то время, когда вся территория страны находится под регулярными бомбардировками российской армии.

Прокуроры, в свою очередь, не видят ни одного мотива в отказе от экстрадиции, ведь Украина уважает европейские законы и усовершенствует свое законодательство в этом направлении.

Кроме того, прокурор заявил, что не видит угрозы жизни Константина Жеваго, потому что основные военные события в Украине происходят на Донбассе, а на другой территории Украины, по мнению прокурора, риска нет.

Судья выслушала обе стороны и заявила, что решение будет объявлено 30 марта.

"Я верю во французское правосудие. Моя команда адвокатов представила все наши аргументы, и теперь мы ожидаем решения. Если мы с ним не согласимся, будем подавать апелляцию, но, повторяю, я не сомневаюсь в справедливости французского суда", – заявил по итогам заседания Жеваго.

Напомним, что Жеваго задержали 27 декабря на горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу украинских властей. Бывшего депутата Верховной Рады подозревают в растрате 113 миллионов долларов банку "Финансы и кредит", что нанесло ущерб его вкладчикам и интересам государств. Банк разорился в 2015 году.

5 января суд во французском городке Шамбери согласился отпустить Константина Жеваго на свободу за миллион евро. Сейчас Константин Жеваго проживает в Париже без права покидать территорию Франции.

Относительно "Ворсклы", ранее вице-президент клуба Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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Источник:
Радіо Свобода

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