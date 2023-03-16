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Французский суд провел слушание по поводу экстрадиции Жеваго в Украину
Адвокаты апеллируют к вопросам безопасности и невозможности гарантировать проведение справедливого судебного процесса в Украине
radiosvoboda.org
Суд французского городка Шамбери провел заседание по экстрадиции бизнесмена и бывшего депутата, владельца "
Адвокаты Жеваго высказали позицию, что Украина не может гарантировать проведение справедливого судебного процесса в условиях военного положения, а также не в состоянии обеспечить безопасность Жеваго в то время, когда вся территория страны находится под регулярными бомбардировками российской армии.
Прокуроры, в свою очередь, не видят ни одного мотива в отказе от экстрадиции, ведь Украина уважает европейские законы и усовершенствует свое законодательство в этом направлении.
Кроме того, прокурор заявил, что не видит угрозы жизни Константина Жеваго, потому что основные военные события в Украине происходят на Донбассе, а на другой территории Украины, по мнению прокурора, риска нет.
Судья выслушала обе стороны и заявила, что решение будет объявлено 30 марта.
"Я верю во французское правосудие. Моя команда адвокатов представила все наши аргументы, и теперь мы ожидаем решения. Если мы с ним не согласимся, будем подавать апелляцию, но, повторяю, я не сомневаюсь в справедливости французского суда", – заявил по итогам заседания Жеваго.
Напомним, что Жеваго задержали 27 декабря на горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу украинских властей. Бывшего депутата Верховной Рады подозревают в растрате 113 миллионов долларов банку "Финансы и кредит", что нанесло ущерб его вкладчикам и интересам государств. Банк разорился в 2015 году.
5 января суд во французском городке Шамбери согласился отпустить Константина Жеваго на свободу за миллион евро. Сейчас Константин Жеваго проживает в Париже без права покидать территорию Франции.
Относительно "Ворсклы", ранее вице-президент клуба Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.
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