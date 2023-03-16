Кривбасс ждет приезда форварда сборной Нигера. Стороны уже договорились о контракте

" Кривбасс " близок к подписанию 24-летнего форварда Даниэля Созаха, который в конце февраля покинул белорусскую "Ислочь".

Стороны уже урегулировали детали контракта.

Клуб ждет, когда игрок приедет в Украину - сейчас у Созаха та же проблема, что была у других африканских легионеров "Кривбасса" По и Дибанго. Футболист ждет визу, чтобы въехать в Украину.

Созах находится в статусе свободного агента. Выступал за "Ислочь" с лета 2021 года – провел 45 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 ассистов.

С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера, за которую успел сыграть 12 матчей (3 гола, 6 ассистов).