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Кривбасс ждет приезда форварда сборной Нигера. Стороны уже договорились о контракте
Даниэль Созах решает проблемы с визой
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Стороны уже урегулировали детали контракта.
Клуб ждет, когда игрок приедет в Украину - сейчас у Созаха та же проблема, что была у других африканских легионеров "Кривбасса" По и Дибанго. Футболист ждет визу, чтобы въехать в Украину.
Созах находится в статусе свободного агента. Выступал за "Ислочь" с лета 2021 года – провел 45 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 ассистов.
С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера, за которую успел сыграть 12 матчей (3 гола, 6 ассистов).
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