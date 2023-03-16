  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс ждет приезда форварда сборной Нигера. Стороны уже договорились о контракте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс ждет приезда форварда сборной Нигера. Стороны уже договорились о контракте

Премьер-лига
(1 голосов)

Даниэль Созах решает проблемы с визой

Кривбасс ждет приезда форварда сборной Нигера. Стороны уже договорились о контракте

фото из соцсетей

Новина українською

"Кривбасс" близок к подписанию 24-летнего форварда Даниэля Созаха, который в конце февраля покинул белорусскую "Ислочь".

Стороны уже урегулировали детали контракта.

Клуб ждет, когда игрок приедет в Украину - сейчас у Созаха та же проблема, что была у других африканских легионеров "Кривбасса" По и Дибанго. Футболист ждет визу, чтобы въехать в Украину.

Созах находится в статусе свободного агента. Выступал за "Ислочь" с лета 2021 года – провел 45 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 ассистов.

С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера, за которую успел сыграть 12 матчей (3 гола, 6 ассистов).

По теме
yellow-arrow
Судаков: Я всегда чувствовал, что я хороший футболист, но у меня не было уверенности в себе
yellow-arrow
Луческу: Не знаю, как долго я останусь в Динамо. Придет время, когда я должен буду буду сказать, что все закончено
yellow-arrow
Французский суд провел слушание по поводу экстрадиции Жеваго в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде