Новичок Шахтера получил вызов в сборную Грузии

Новичок " Шахтера ", защитник Георгий Гочолеишвили получил вызов в национальную сборную Грузии.

Грузинская команда под руководством Вилли Саньоля 25 марта проведет товарищеский матч с Монголией, а 28 марта в первом туре отборочного этапа чемпионата Европы будет играть с Норвегией. Обе встречи пройдут в Батуми.

Напомним, Гочолеишвили перешел в" Шахтер" в январе этого года.

За сборную Грузии 22-летний футболист провел 1 матч - 17 ноября 2022 года сыграл полный матч в товарищеском поединке с Марокко (0:3).