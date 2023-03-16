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Новичок Шахтера получил вызов в сборную Грузии

Премьер-лига
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Георгий Гочолеишвили уже дебютировал за национальную команду

Новичок Шахтера получил вызов в сборную Грузии

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера", защитник Георгий Гочолеишвили получил вызов в национальную сборную Грузии.

Грузинская команда под руководством Вилли Саньоля 25 марта проведет товарищеский матч с Монголией, а 28 марта в первом туре отборочного этапа чемпионата Европы будет играть с Норвегией. Обе встречи пройдут в Батуми.

Напомним, Гочолеишвили перешел в" Шахтер" в январе этого года.

За сборную Грузии 22-летний футболист провел 1 матч - 17 ноября 2022 года сыграл полный матч в товарищеском поединке с Марокко (0:3).

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В статье: Грузия Шахтер (Донецк) Георгий Гочолейшвили
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Источник:
ФК Шахтар

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