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Новичок Шахтера получил вызов в сборную Грузии
Георгий Гочолеишвили уже дебютировал за национальную команду
shakhtar.com
Новичок "
Грузинская команда под руководством Вилли Саньоля 25 марта проведет товарищеский матч с Монголией, а 28 марта в первом туре отборочного этапа чемпионата Европы будет играть с Норвегией. Обе встречи пройдут в Батуми.
Напомним, Гочолеишвили перешел в" Шахтер" в январе этого года.
За сборную Грузии 22-летний футболист провел 1 матч - 17 ноября 2022 года сыграл полный матч в товарищеском поединке с Марокко (0:3).
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