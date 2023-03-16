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Луческу: Не знаю, как долго я останусь в Динамо. Придет время, когда я должен буду буду сказать, что все закончено
Но пока что об этом Мирча Михайлович не думает
Фото: fcdynamo.com
Главный тренер "
"Сирены продолжают звучать. Сегодня дважды – во время тренировки и после. Конечно, на западе страны не так, но здесь в Киеве ближе к границе с Россией еще есть опасения.
Вам может быть интересно, почему я все еще здесь? Я никогда не был трусом и не буду им сейчас, даже когда все очень сложно.
В такой ситуации я мог бы отправиться в "Фенербахче" летом. Киевское "Динамо" пригласило меня тогда, 2 года назад. Когда я решил уйти, они меня убедили, я пришел, я добился успеха, 3 титула за год, после чего пришло это безумие, эта война, которая все изменила.
Я остался, я не могу жить без футбола. Но я не знаю, как долго я останусь, потому что придет время, когда я должен буду сказать, что все закончено. Я, конечно, тоже думаю об этом моменте, но пока что не рассматривал его. Это очень сложно, когда не видишь света в конце туннеля, не знаешь что происходит.
Тренер, привыкший к успеху, страдает вдвое больше, чем тот, кто привык к чему-то другому. Очень сложно, когда ты всю жизнь боролся за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией, когда ты думаешь не о работе, а только о том, что происходит, о тех людях, которые страдают.
Я думаю о моих игроках. У них есть другие проблемы, связанные с семьей и друзьями. Это нелегко", - сказал Луческу.
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