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Луческу: Не знаю, как долго я останусь в Динамо. Придет время, когда я должен буду буду сказать, что все закончено

Премьер-лига
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(1 голосов)

Но пока что об этом Мирча Михайлович не думает

Луческу: Не знаю, как долго я останусь в Динамо. Придет время, когда я должен буду буду сказать, что все закончено

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" рассказал о своей работе в киевской команде во время войны.

"Сирены продолжают звучать. Сегодня дважды – во время тренировки и после. Конечно, на западе страны не так, но здесь в Киеве ближе к границе с Россией еще есть опасения.

Вам может быть интересно, почему я все еще здесь? Я никогда не был трусом и не буду им сейчас, даже когда все очень сложно.

В такой ситуации я мог бы отправиться в "Фенербахче" летом. Киевское "Динамо" пригласило меня тогда, 2 года назад. Когда я решил уйти, они меня убедили, я пришел, я добился успеха, 3 титула за год, после чего пришло это безумие, эта война, которая все изменила.

Я остался, я не могу жить без футбола. Но я не знаю, как долго я останусь, потому что придет время, когда я должен буду сказать, что все закончено. Я, конечно, тоже думаю об этом моменте, но пока что не рассматривал его. Это очень сложно, когда не видишь света в конце туннеля, не знаешь что происходит.

Тренер, привыкший к успеху, страдает вдвое больше, чем тот, кто привык к чему-то другому. Очень сложно, когда ты всю жизнь боролся за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией, когда ты думаешь не о работе, а только о том, что происходит, о тех людях, которые страдают.

Я думаю о моих игроках. У них есть другие проблемы, связанные с семьей и друзьями. Это нелегко", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Total FM

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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
16.03.2023 в 20:25
Настане час? Да він уже 2 роки як настав
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