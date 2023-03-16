Судаков: Я всегда чувствовал, что я хороший футболист, но у меня не было уверенности в себе

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков считает себя неплохим футболистом, но понимает, что ему еще есть над чем работать.

- Заметно, что с каждым матчем ты по футболу становишься старше, все убедительнее играешь. Как считаешь, какие качества этого сезона тебе удалось раскрыть больше всего?

– Я всегда чувствовал, что я хороший футболист, но у меня не было уверенности в себе. Я знаю свои качества, знаю, что могу на футбольном поле, чем выделяюсь. Но я тоже знаю, над чем мне нужно работать. А благодаря уверенности, которую мне дали тренер и команда, понимаю, что прибавляю и развиваюсь. Раньше, когда я был игроком ротации, было тяжело прибавлять. Психологически не чувствовал себя уверенно. Когда есть только один матч, чтобы показать себя, это сковывает. А сейчас чувствую, что прогрессирую, но нельзя на этом останавливаться. Как я уже упоминал цитаты из книги - "Если ты стоишь на месте, тебя переедут".

– А сейчас как считаешь, над чем прежде еще нужно работать?

- В прошлом сезоне, когда мы сыграли игр 20, я забил всего один гол. Отдал 4 или 5 голевых, но забил всего один гол. Поэтому прибавлять нужно именно в результативности. Полузащитники высокого уровня, такие как Брюйне, Модрич, Бруну Фернандеш, Мусиала, а я не хочу смотреть ниже, забивают за сезон по 10-15 голов. Мне нужно к этому стремиться. В этом деле каждый аспект важен. И физическая форма, и психологическое состояние. Ну и, конечно, должна быть уверенность в своих силах. Ведь игры в чемпионате и игры в еврокубках – это совсем разные вещи. Даже Месси есть над чем работать, поэтому каждый день нужно развиваться. Еще приведу пример, буквально на днях я смотрел видео Иньесты, как он играл за "Барселону" против "Реала". Он максимально уверен в себе, он не теряет мяча, и, глядя на все это, понимаешь, с кого надо брать пример. Я не хочу подражать им, но я могу для себя подчеркнуть и выделить качества, которые мне в них нравятся, и пытаться переносить в свою игру.