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Микитишин: Все в каждом матче настраиваются на Кривбасс
В 18-м туре Кривбасс сыграет со Львовом
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "
– Артур, как готовится команда, как настраивается на "Львов"?
– Все идет по плану. Разбираем соперника, его сильные и слабые стороны. Уверен, сможем изучить то, как играет "Львов". Все команды в УПЛ сильны, слабых здесь нет. Все в каждом матче настраиваются на "Кривбасс", да и на все другие клубы, по максимуму, ведь каждое очко – на вес золота. В борьбе за выживание "Львов" не хочет отстать, поэтому нас ожидает напряженный матч.
– Прошлый матч с "Шахтером" ты смотрел с трибуны. Что скажешь об игре партнеров? Трудно ли психологически наблюдать со стороны?
– По-моему, все было под контролем "Кривбасса". Но первый гол стал переломным. Он повлиял на дальнейшую игру. Что касается меня, то, да, действительно, было трудно видеть, как партнеры уступают и не могк им помочь. Настроен помочь "Кривбассу" уже в ближайших поединках.
После игры команда была расстроена, ведь все долго ждали этого противостояния. Но, вместе с тем, понимаем, что это не последний тур. Следует добросовестно тренироваться к следующим матчам. К счастью, судьба чемпионата не зависит от одной встречи.
– В матче со "Львовом" не поможет нашей команде из-за перебора карточек Виталий Вернидуб. Насколько это большая потеря для нас?
– Что и говорить, Виталий – один из лидеров "Кривбасса". Его опыт очень помогает всем. Обидно, что он пропускает игру. Каждый игрок команды очень важен для нас.
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