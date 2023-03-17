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Металлист – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Металлист – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Противостояние двух команд, долго не знающих вкуса побед. "Металлист" не выиграл ни одного из последних десяти матчей в УПЛ, "Александрия" – ни одного из пяти. Чей-то кризис продолжится, а чей-то должен закончиться. Хотя возможна ничья, которая продолжит безвыигрышные серии обоих коллективов, но, вероятно, станет хорошим результатом для харьковчан.

Увидеть, как будут развиваться события, можно в видеотрансляции. Матч состоится 17-го марта в 13:00 в Ужгороде. Прямая видеотрансляция запланирована на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 18-й тур. 17.03.2023.
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Юрий Иванов

"Металлист" 13:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab

Все самые яркие моменты матча, текстовая трансляция в режиме Live в Telegram UA-Football

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