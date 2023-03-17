Металлист – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Противостояние двух команд, долго не знающих вкуса побед. "Металлист" не выиграл ни одного из последних десяти матчей в УПЛ, "Александрия" – ни одного из пяти. Чей-то кризис продолжится, а чей-то должен закончиться. Хотя возможна ничья, которая продолжит безвыигрышные серии обоих коллективов, но, вероятно, станет хорошим результатом для харьковчан.

Увидеть, как будут развиваться события, можно в видеотрансляции. Матч состоится 17-го марта в 13:00 в Ужгороде. Прямая видеотрансляция запланирована на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 18-й тур. 17.03.2023.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Юрий Иванов

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab