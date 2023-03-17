Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Олександр Приходько
Противостояние двух команд, долго не знающих вкуса побед. "Металлист" не выиграл ни одного из последних десяти матчей в УПЛ, "Александрия" – ни одного из пяти. Чей-то кризис продолжится, а чей-то должен закончиться. Хотя возможна ничья, которая продолжит безвыигрышные серии обоих коллективов, но, вероятно, станет хорошим результатом для харьковчан.
Увидеть, как будут развиваться события, можно в видеотрансляции. Матч состоится 17-го марта в 13:00 в Ужгороде. Прямая видеотрансляция запланирована на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.
УПЛ. 18-й тур. 17.03.2023.
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Юрий Иванов
"Металлист" 13:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab
Все самые яркие моменты матча, текстовая трансляция в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
- МЮ, Ювентус, Спортинг, Рома и другие участники 1/4 финала Лиги Европы
- ЛЕ. Арсенал - Спортинг 1:1, пен. 3:5. Обидный вылет, но шанс сосредоточиться на АПЛ
- Лидера ослепила прессинг-вспышка, Буяльского охватили эмоции. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО