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Довбик в прошлом году посетил базу итальянского клуба
Он также присутствовал на матче команды в чемпионате
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик был близок к переходу в "Торино". Об этом сообщает TTW со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, в апреле 2022 года он посетил базу итальянского клуба. Более того, 25-летний украинец присутствовал на матче "гранатовых" против "Милана" (0:0) в чемпионате Италии (10 апреля - прим.)
В итоге сделка не состоялась. "Днепр-1" хотел получить 15 миллионов евро за трансфер форварда, но президент клуба Урбано Кайро посчитал эту сумму слишком высокой.
Отмечается, что летом "Торино" намерено вернуться к попыткам по приобретению Довбика. В то же время "быки" ведут переговоры с нападающим из "Специи" Мбала Нзола и они проходят более интенсивно.
В текущем сезоне Довбик провел 25 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 ассистов.
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