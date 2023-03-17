Довбик в прошлом году посетил базу итальянского клуба

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик был близок к переходу в "Торино". Об этом сообщает TTW со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в апреле 2022 года он посетил базу итальянского клуба. Более того, 25-летний украинец присутствовал на матче "гранатовых" против "Милана" (0:0) в чемпионате Италии (10 апреля - прим.)

В итоге сделка не состоялась. "Днепр-1" хотел получить 15 миллионов евро за трансфер форварда, но президент клуба Урбано Кайро посчитал эту сумму слишком высокой.

Отмечается, что летом "Торино" намерено вернуться к попыткам по приобретению Довбика. В то же время "быки" ведут переговоры с нападающим из "Специи" Мбала Нзола и они проходят более интенсивно.

В текущем сезоне Довбик провел 25 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 ассистов.