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Буяльскому грозит 5-ти матчевая дисквалификация: он может пропустить Классико
Динамовец рискует получить суровое наказание
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Полузащитник "Динамо" Виталия Буяльский может получить длительную дисквалификацию. Как известно, хавбек получил прямую красную карточку от арбитра Дмитрия Кривушкина уже по окончании поединка с "Днепром-1" (1:0).
Однако, как сообщает телеграм-канала "Динамо Киев Inside", Буяльский был удален за нецензурные слова в адрес рефери. Динамовец рискует пропустить от 3 до 5 матчей.
"Согласно дисциплинарным правилам УАФ оскорбление арбитра (прибавляем отягчающие в виде нецензурщины) наказывается дисквалификацией от 3 до 5 матчей. Члены КДК, заседание которого назначено на следующей неделе, имеют все основания "впаять" максимум. А 5-й матч приходится на 22 апреля (против "Шахтера" – прим.).
Понятно, что нынешний девятиочковый гандикап не отыгрывается. Но точно Федерация снова будет виновата?", – сказано в сообщении.
Исходя из этого, Буяльский может пропустить игры с "Зарей", "Львовом", "Минаем", "Рухом" и "Шахтером".
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