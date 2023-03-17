УПЛ. Металлист - Александрия 0:0. Кризис идей, тревога ожиданий

"Металлист" не выиграл ни одного матча из последних десяти в УПЛ, "Александрия" – ни одного из последних пяти. Кризис жанра, хотя больше это касается харьковчан. Команде Руслана Ротаня все же делали небольшие послабления в процессе критики, ведь коллектив перестраивается под нового тренера. Да и ничья, добытая с "Днепром-1" уже во время этого периода, в футбольных кругах считается почетным результатом. А вот с "Металлистом" ничья вряд ли могла устроить. От горожан ожидали не только положительного результата, но и содержательной игры. Кто знает, возможно, именно эти ожидания и давили на команду.

Возможно, именно они не позволили раскрыться в первом тайме. Состав был оптимальным, а качество футбола, наполнение – на грани с жалким. Пусть это и звучит грубо, но как иначе охарактеризовать 45 минут почти без момента у ворот аутсайдера? Выход Третьякова под острым углом не считается. Это ни о чем. Как и удар Мирошниченко со штрафного в стенку. Контроль мяча был, но не было искорки. Разве что удар Кулакова с пределов штрафной, который при счастливом рикошете мог стать результативным.

"Металлист" первый тайм также провел абсолютно безынициативно, но команде Огненовича/Ратия (или Фомина?) важнее было, прежде всего, не пропустить. На чужой половине поля харьковчане все время искали Прядуна – то навесами, то низовыми прострелами. Но выжать из этого почти ничего не удалось. Один заблокированный удар. И одна попытка "насимулировать" штрафной.

В конце тайма харьковчане немного оживились, когда после подачи углового мог пробить Мизюк, а затем Ралюченко выстрелил из дальней дистанции. Это не изменило общего впечатления от игры как от пресного действа, но немного разбавило атакующую статистику харьковчан. Тайм еще как-то мог быть достоянием статистики, но не футбольных гурманов.

Выход Наумца сразу после перерыва немного освежил "Металлист". Харьковчане усилиями новичка создали один хороший момент, а затем предпосылки для момента. Хозяева не раскрывались, но были точно не прочь воспользоваться пассивностью "Александрии". Игра не могла измениться без гола, а гол не вытекал из характера борьбы. Замкнутый круг.

Позже эпизод создала "Александрия". Но не собственным креативом, а пользуясь помарками вратаря команды-соперницы. Однако Кожушко забить не удалось, да и момент был не сто процентов голевым. Как и у Бойчука на противоположной стороне поля – дальний удар выше ворот.

Удручающее впечатление. Кризис идей наблюдается у обеих команд. Но в отношении "Александрии" еще и кризис ожиданий. Вернее, тревога ожиданий. Руслан Ротань не выигрывает четвертый подряд клубный матч (3:3, 2:2, 1:1, 0:0), а дальше будет руководить сборной Украины…

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 18-ый тур. 17.03.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

"Металлист" - ФК "Александрия" 0:0

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Сергей Панасенко 63), Андрей Ралюченко, Дмитрий Коркишко (Владислав Наумец 46), Максим Прядун (Евгений Рязанцев 88), Егор Картушов, Егор Демченко (Максим Багачанский 90+5), Богдан Бойчук, Богдан Порох, Юрий Романюк

ФК "Александрия": Никита Шевченко, Кирилл Ковалец (Кирилл Сигеев 62), Андрей Кулаков (Викентий Волошин 74), Владислав Калитвинцев (Олег Кожушко 62), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Сергей Логинов, Эмиль Мустафаев (Богдан Кобзар 74), Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Николай Михайленко (Сергей Рыбалка 62)

Предупреждения: Дмитрий Коркишко 13, Александр Мизюк 17, Андрей Ралюченко 57, Максим Прядун 61 - Денис Мирошниченко 19, Богдан Кобзар 90+2