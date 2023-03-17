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Соломон: Хочу передать крепкие объятия своим друзьям и поклонникам в Украине
Израильтянин высказался о полномасштабном вторжении РФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Фулхэма" Манор Соломон, контракт которого принадлежит донецкого "Шахтеру", вспомнил, как покидал Украину после начала полномасштабного вторжения России.
"Я проснулся от звуков взрывов и сирен, будто попав в середину фильма. У всех была паника, никто не знал, что делать, потому что началась война.
Я понимал, что мне надо бежать, потому что будет еще хуже. Мне удалось пересечь границу с помощью израильских дипломатов, если бы не они – не знаю, что бы со мной было, еда и вода заканчивались.
В клубе нам говорили, что нечего бояться, что ничего не произойдет, хотя мы были обеспокоены. Когда я вернулся в Киев из Турции, мы с моей девушкой решили подождать несколько дней и посмотреть, что произойдет, прежде чем принимать решение о ее возвращении. А потом началась война.
Хочу передать крепкие объятия своим друзьям и поклонникам в Украине, вы в моих мыслях", — сказал Соломон.
Арендное соглашение израильтянина с "лесниками" рассчитано до конца нынешнего сезона. Еко контракт с "горняками" истекает в конце 20223 года.
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