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Ворскла - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 18 марта 2023

Ворскла - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" правильно воспринял 0:7 против "Шахтера". Команда не сломалась ментально, проведя неплохой поединок против "Черноморца". Да, 1:1 - это не три бала, но после унизительных поражений далеко не все быстро находят себя вновь. У коллектива Эдмара - Голодюка это получилось.

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"Ворскла" все еще в поиске себя, чередуя неплохие отрезки с провальными. Хуже всего, что эти самые отрезки чередуются не рамках одного месяца, а в рамах матча. С этим Виктор Скрипник никак не может справиться. Один бал в 2023-м году и лишь девятое место в таблице. Эх, не этого все ждали.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в субботу, 18-го марта. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Металлист 1925" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
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