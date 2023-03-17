Ворскла - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Харьковский "Металлист 1925" правильно воспринял 0:7 против "Шахтера". Команда не сломалась ментально, проведя неплохой поединок против "Черноморца". Да, 1:1 - это не три бала, но после унизительных поражений далеко не все быстро находят себя вновь. У коллектива Эдмара - Голодюка это получилось.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ворскла" все еще в поиске себя, чередуя неплохие отрезки с провальными. Хуже всего, что эти самые отрезки чередуются не рамках одного месяца, а в рамах матча. С этим Виктор Скрипник никак не может справиться. Один бал в 2023-м году и лишь девятое место в таблице. Эх, не этого все ждали.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в субботу, 18-го марта. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".