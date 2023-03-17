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Вернидуб: Когда я работал в Беларуси, у нее были хорошие отношения с Украиной

Премьер-лига
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Тогда специалист тренировал солигорский "Шахтер"

Вернидуб: Когда я работал в Беларуси, у нее были хорошие отношения с Украиной

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал в интервью YouTube-каналу "Брутальний футбол" о работе в Беларуси.

"Да, я ездил в Беларуси. Но Беларусь в 2019 году, когда я там был, она была Беларусь. Она была в хороших отношениях с Украиной. Никаких таких моментов не было.

Да, был несменяемый Лукашенко, но там было спокойно, отношения с Украиной спокойны. Я не считал их нашими врагами. На сегодня – да. Так получилось", — сказал Вернидуб.

Напомним, что Юрий Вернидуб с 2019 по 2020 год тренировал солигорский "Шахтер".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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