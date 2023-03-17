Вернидуб: Когда я работал в Беларуси, у нее были хорошие отношения с Украиной

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал в интервью YouTube-каналу "Брутальний футбол" о работе в Беларуси.

"Да, я ездил в Беларуси. Но Беларусь в 2019 году, когда я там был, она была Беларусь. Она была в хороших отношениях с Украиной. Никаких таких моментов не было.

Да, был несменяемый Лукашенко, но там было спокойно, отношения с Украиной спокойны. Я не считал их нашими врагами. На сегодня – да. Так получилось", — сказал Вернидуб.