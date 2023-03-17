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Огненович: Хотели выиграть у Александрии. Это одна из лучших команд Украины
Поединок завершился в нулевую ничью
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
И. о главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ против "Александрии" (0:0).
- Мы знали, что будет тяжелая игра. "Александрия" - очень хорошая команда. Мы старались сыграть как можно лучше в этом матче. Я думаю, ничья - это реальный результат.
- Вы этим результатом довольны?
- Мы проиграли две предыдущие игры, хотели выиграть сегодняшнюю, но у "Александрии" очень качественный контроль мяча, это одна из лучших команд Украины. Поэтому я скажу, что можем быть довольны результатом.
- Сегодня впервые за большое количество матчей "Металлист" не пропустил гол. Ведется какая-то работа с линией защиты? Чувствуете прогресс команды в этом компоненте?
- Да, конечно, мы сегодня сыграли вничью, не пропустили мяч - это лучше, чем в двух предыдущих матчах. Будем стараться работать над этой фазой игры, потому что в первых двух матчах этого не хватало.
- Сейчас будет двухнедельная пауза. Для "Металлиста" - это плюс, или хотелось продолжать, чтобы не было паузы?
- Мы будем работать, у нас есть задача остаться в лиге, мы знаем, где нам не хватает качества игры. Поэтому будем продолжать работать и уже начинаем готовиться к следующей игре, - сказал Огненович.
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