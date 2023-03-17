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Динамо - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Один из ключевых поединков в борьбе за вторую строчку УПЛ
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Вряд ли кто-то ставил на "Зарю" в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов перед началом второй половины сезона. Однако луганчане одержали две победы, уже опередили "Динамо" и приблизились к "Днепру-1". Но теперь необходимо обосновывать свое право на самый престижный еврокубок в битве с одним из прямых конкурентов. Киевляне хоть и проиграли "Ингульцу" на старте 2023-го, однако после этого уверенно разобрались с "Днепром-1" и вернулись в лигочемпионскую борьбу.
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Матч между "Динамо" и "Зарей" состоится в субботу, 18 марта, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Если не помешают воздушные тревоги и другие трудности, стартовый свисток раздастся в 14:00.
На ТВ эту встречу покажет телеканал "2+2", принадлежащий президенту "Динамо". В интернете игру можно будет увидеть на сайте UA-Футбол в плеере Youtube-канала Football Hub. Также ищите эту игру в трансляции канала "2+2" на платформах ОТТ-сервисов: MEGOGO, SWEET.TV, Киевстар ТВ и другие.
Если у вас нет возможности увидеть игру, в Матч-центре UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция этого матча
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