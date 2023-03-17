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Вернидуб рассказал, какие российские клубы предлагали ему работу
У тренера после 2014 года было несколько предложений из-за рубежа
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "
"Было много вариантов в России с 2014 по 2021 год. Мог поехать в Россию. Чего скрывать – "Динамо" Москва, конкретные условия, конкретное предложение. "Арсенал" Тула – очень неплохой вариант. Это еще во время работы в "Заре", а также после этого. Но я себе сказал, что нет смысла туда ехать.
А минувшим летом, когда я уже был в ВСУ, были варианты с "Нефтчи", а также "Шериф" хотел назад меня, ждал. Но, кроме всего, я сейчас служу в армии и выехать не могу", — сказал Вернидуб.
Напомним, что после ухода из "Зари" в 2019 тренер работал в солигорском "Шахтере" и молдавском "Шерифа", а после начала полномасштабного вторжения Росси вернулся в Украину.
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