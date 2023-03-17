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Вернидуб рассказал, какие российские клубы предлагали ему работу

Премьер-лига
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У тренера после 2014 года было несколько предложений из-за рубежа

Вернидуб рассказал, какие российские клубы предлагали ему работу

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, какие предложение о работе за рубежом были у него после 2014 года.

"Было много вариантов в России с 2014 по 2021 год. Мог поехать в Россию. Чего скрывать – "Динамо" Москва, конкретные условия, конкретное предложение. "Арсенал" Тула – очень неплохой вариант. Это еще во время работы в "Заре", а также после этого. Но я себе сказал, что нет смысла туда ехать.

А минувшим летом, когда я уже был в ВСУ, были варианты с "Нефтчи", а также "Шериф" хотел назад меня, ждал. Но, кроме всего, я сейчас служу в армии и выехать не могу", — сказал Вернидуб.

Напомним, что после ухода из "Зари" в 2019 тренер работал в солигорском "Шахтере" и молдавском "Шерифа", а после начала полномасштабного вторжения Росси вернулся в Украину.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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