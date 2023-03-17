Вернидуб рассказал, какие российские клубы предлагали ему работу

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал, какие предложение о работе за рубежом были у него после 2014 года.

"Было много вариантов в России с 2014 по 2021 год. Мог поехать в Россию. Чего скрывать – "Динамо" Москва, конкретные условия, конкретное предложение. "Арсенал" Тула – очень неплохой вариант. Это еще во время работы в "Заре", а также после этого. Но я себе сказал, что нет смысла туда ехать.

А минувшим летом, когда я уже был в ВСУ, были варианты с "Нефтчи", а также "Шериф" хотел назад меня, ждал. Но, кроме всего, я сейчас служу в армии и выехать не могу", — сказал Вернидуб.